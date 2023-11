La secreta consigna de las Diablas en su triunfo en el debut del Mundial de Hockey Junior

Este miércoles fue un día especial para el hockey sobre césped. Las Diablas iniciaron su participación en el Mundial Femenino Junior con un triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica. Además, en la antesala del compromiso, se vivió un emotivo momento en el Parque Estadio Nacional, cuando las canchas de la disciplina fueron rebautizadas con el nombre de Claudia Schüler, la histórica guardameta fallecida hace algunos meses. En el acto se exhibió una placa y un emotivo video.

Minutos después, el equipo dirigido por Alejandro Gómez saltó al pasto de Ñuñoa para sumar sus primeras unidades. Las anfitrionas recibieron a la poderosa escuadra de Sudáfrica y cuidaron la ventaja que consiguieron con el espectacular tanto de Josefina Gutiérrez a los 27 minutos. “Los siguientes dos partidos los vamos a encarar con la misma garra y convicción de siempre”, anunció la goleadora del encuentro, quien en su stick tenía un par de mensajes motivacionales que luego detalló.

Las Diablas vencieron a Sudáfrica en el debut del Mundial. Foto: AgenciaUNO

“‘No pasar de largo’ tiene que ver con que a veces iba a presionar, me quedaba, me ganaban la espalda y eso lo tenía en la cabeza. Y ‘ganar duelos’ es el ir para adelante y no dudar de lo que puedo hacer”, explicó.

Luego del choque, Gómez elogió a su dirigida y sostuvo que esos mensajes fueron bien recibidos. Gutiérrez, según el cuerpo técnico, es una jugadora fundamental por su despliegue. Sobre todo en encuentros frente a las potencias. La participación nacional continúa este jueves las 20:30 horas. Chile se medirá ante Australia y luego el sábado, a las 19 horas, el partido programado es contra Países Bajos. El triunfo sobre las africanas les permite a las Diablas instalarse como líderes del Grupo A y aprovechar el empate 2-2 que timbraron más temprano Países Bajos con Australia.