La Segunda amenaza con no jugar: Milad agota opciones para apagar el incendio de los ascensos

Esta noche, a las 21 horas, la Segunda División se reunirá en pleno para decidir qué acciones van a seguir como bloque, luego de la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP de darles medio cupo de ascenso a la Primera B. Entre las posibles medidas que estudian adoptar están el no jugar esta temporada, como también la posibilidad de recurrir a la justicia.

La determinación causó rechazo en la tercera categoría del fútbol profesional, donde consideran insuficiente e injusta la medida adoptada anoche en Quilín. “Yo creo que es la peor decisión que se pudo haber tomado. Siento que el Consejo de Presidentes olvida cualquier ímpetu de competencia deportiva. Con medio cupo no existe posibilidad real de que un equipo de Segunda División pueda ascender”, reclama Guillermo Lee, timonel de San Antonio Unido.

Mayquel Ortega, presidente de Independiente de Cauquenes, es categórico: si esta situación no cambia, no habrá Segunda División este 2021. “Después de que se hizo conocida la noticia de la ‘canallada’ que hizo el Consejo de Presidentes, con respecto a nuestra división, en donde nos discriminaron tanto futbolística como económicamente, hemos decidido no jugar bajo con las condiciones actuales que se aprobaron. Por lo tanto, hoy tenemos una reunión, en la cual vamos a dilucidar y definir los caminos a seguir, ya sean deportivos o legales”, advirtió.

El incendio tiene aproblemado a Pablo Milad, mandamás de la ANFP. Anoche, tras la resolución tomada por el Consejo, se citó con la tercera categoría del fútbol chileno. El timonel baraja ideas, como por ejemplo, que pueda haber un ascenso directo y el próximo año una tabla de promedios para los descensos, con el fin de que las dos primeras categorías se ordenen y queden con 16 elencos.

El asunto no asoma fácil, ya que gran parte de la Primera B siente que ya están haciendo un enorme sacrificio al tener solo un ascenso directo a la Primera División para 2022 y la posibilidad de dos descensos a Segunda, uno de ellos directo.

“Nosotros tuvimos una reunión anoche, una vez terminado el Consejo, con el directorio de la ANFP, donde Pablo Milad nos pidió un día más de margen. Él quedó de tratar de agendar con el Consejo el fin de revertir esta situación. Si no median eso, hoy a las 21.00 horas tenemos programada una reunión de los doce clubes de la división, los cuales actuamos en bloque, no tenemos ninguna fisura interna, estamos todos dispuestos a no jugar si es necesario porque con medio cupo no vamos a competir”, complementa Lee.

Hasta el momento, cerca de ocho clubes de los 12 que componen la Segunda División ya han firmado, ante notario, un compromiso por escrito para no jugar.

El reclamo de la categoría ha tenido el apoyo del Sifup, que tiene asamblea el lunes y donde podría votarse una huelga general, así como también de Arturo Vidal, dueño de Rodelindo Román, quien llamó “asegurados” y “cobardes”, entre otros calificativos, al resto de los clubes, a través de sus redes sociales.

Al respecto, Ortega señala: “Hay tres caminos legales: el TAS, el Tribunal de Libre Competencia y la FIFA. Creo que esto va a ser un golpe fuerte que ya tiene el apoyo de Arturo Vidal mediáticamente. Posiblemente, él va a señalar que él no va a venir a la selección si esto no se resuelve”.

Sin embargo, desde el entorno del jugador niegan que el Rey tenga pensado renunciar a la Roja por esta problemática. Aunque Carlos Albornoz, gerente y vicepresidente de Rodelindo Román, revelas las gestiones que está haciendo el volante del Inter de Milán.

“Él está conversando con todos los presidentes de los clubes, dirigentes, futbolistas de la selección y del Sifup para hacerles ver que él está en desacuerdo y, además, conocer sus opiniones con respecto de esta situación, en donde se comete una injusticia deportiva y se le niega la posibilidad a la Segunda División de ascender. En estos momentos, como están las bases, en la Segunda División no se juega”, remata.