La sinceridad de Felipe Seymour tras ganarle a Cobresal: “Necesitábamos este triunfo desde lo anímico”

Hay que retroceder hasta el dos de julio de este año, para encontrar la última victoria de Universidad de Chile del año. Pasaron casi dos meses y varias dudas sobre la continuidad de Diego López en la banca azul, para que el Romántico Viajero volviera a celebrar.

Y si bien lo hizo en la Copa Chile y no dónde más lo necesitaba (está a tres puntos del descenso), el triunfo -y la clasificación a cuartos de final- son un bálsamo para el alma de los estudiantiles y un incentivo mayor para el clásico que vivirán este sábado frente a Universidad Católica (15:00 horas).

“Necesitábamos una victoria para el grupo. Somos conscientes del momento que estamos viviendo, pero nos propusimos -que de aquí a lo que quede. ganar todos los partidos y esa es la mentalidad y la convicción que tenemos y que debe estar siempre en la U”, aseguró Felipe Seymour en TNT Sports.

Luego el capitán de los estudiantiles agregó que “sabemos que debemos tener una solidez defensiva y estar atentos a las pelotas paradas y lo estamos trabajando. Pero también debemos aprovechar las oportunidades de gol que tengamos, lo que nos permitirá mantener un equilibrio. Por eso esta victoria es tan importante para el grupo, pero también para la gente que necesitaba esto”.

Seymour también señaló que “en la U todas las semanas son difíciles, pero necesitábamos este triunfo desde lo anímico y reafirma lo que dijimos como grupo: ‘saldremos a ganar todos los partidos y enfrentar cada partido como una final’”.

En tanto, el ayudante de López (que fue expulsado en los últimos minutos por reclamos), Michele Fini reconoció en rueda de prensa que “lo más importante es el resultado, ganar el partido, acceder al otro turno y empezar bien una semana importante que termina con el clásico el sábado. Desde el punto de vista técnico, no fue bueno. Pero nos da la tranquilidad para ir mejorando y por eso era más importante el resultado que otra cosa”.

Acto seguido, el italiano añadió que “lo otro positivo es que no nos hacen goles, el equipo dejó todo en la cancha. Nos pasó muchas veces que pusimos la actitud de hoy y no ganar y ahora viviremos una semana diferente, porque no es fácil trabajar cuando no se dan los resultados positivos”. Sobre la presión que puede tener la cita con los cruzados, Fini reflexionó que “sabemos que es un partido importante, es diferente, muy delicado, pero nosotros trabajamos siempre de la misma forma y vamos a intentar ganarlo. La presión siempre está, nunca hemos jugado un partido sin presión, claro que este tiene más presión que otro”.

En la otra vereda, el estratega de Cobresal -Gustavo Huerta- concluyó que “lamentablemente los primeros minutos nuestros no fueron buenos, pero después nos armamos bien y en el segundo tiempo contrarrestamos lo que generaba la U. Pero la poca eficacia que hemos tenido en muchos partidos, nos pasó la cuenta”.