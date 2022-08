“Regrésate a tu país”: Iván Morales lo pasa mal en México y es encarado por los hinchas del Cruz Azul

Iván Morales no lo está pasando bien en México. En rigor, han sido escasos los momentos en que no ha estado en la mira, pero la actual situación que atraviesa el Cruz Azul profundiza los cuestionamientos que pesan sobre el delantero: la Máquina Cementera está en el penúltimo puesto de la Liga MX, apenas un punto sobre el Querétaro, el colista absoluto de la clasificación. La campaña ya le costó el puesto al técnico Diego Aguirre.

El ex ariete de Colo Colo ha marcado un gol en los cinco encuentros en los que ha intervenido. Suma 122 minutos de juego. En dos oportunidades ha sido considerado como titular. La producción, que se suma al exiguo rendimiento que ya había mostrado el año pasado, pone otra vez al atacante en la mira. Y, derechamente, en el centro de los reproches.

Morales fue abordado en la salida del centro de entrenamientos del club. Y ahí tuvo que escuchar los reparos de los aficionados. “Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto. Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan”, responde, ante el emplazamiento.

Empatía

El ex albo empatiza con los fanáticos. “Ya lo pasé. Lo viví. Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”, responde, en relación al duro momento por el que atraviesa el equipo. “Sé que Cruz Azul es un club gigante, no puede estar donde está. Nosotros lo vamos a dar vuelta, vamos a entrar a liguilla, a repechaje y poner el club donde corresponde”, añade, manifestando la disposición que tiene el equipo para salir de la crisis.

Las matemáticas, en todo caso, le juegan en contra. “Como van los resultados, no nos da. Pero la vamos a pelear. Yo cuando estoy dentro, doy la vida”, agrega el chileno, quien luego establece que la escasa continuidad ha conspirado contra un mayor aporte personal. “He jugado dos partidos de titular”, sentencia.

“Rómpete la madre, sino regrésate a tu país, cabrón”, se escucha, en el cierre del diálogo, aunque a lo lejos, por parte de un iracundo fanático. Suena a advertencia.