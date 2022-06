El incómodo momento que vivió Iván Morales con los hinchas del Cruz Azul en México

Iván Morales vivió un incómodo momento junto a la fanaticada de su club. El delantero formado en Colo Colo participó de una actividad pública junto hinchas del Cruz Azul, quienes entusiastas se acercaron a pedirle autógrafos y fotografías al artillero. Todo bien, hasta que uno de los seguidores, justo el que grababa el momento, confundió su nombre.

Daba lo mismo si no cumplió con las expectativas deportivas que tenían puestas en el jugador, pues era una instancia para aprovechar de compartir junto a uno de los suyos. En el registro se observa que eran bastantes los simpatizantes del elenco cementero que se acercaban a Morales. Por eso mismo, El Chemín, un popular fanático del club en las redes sociales, decidió transmitir en vivo el momento.

Ese fue el momento del problema. “Juanito está atendiendo a toda la afición”, arrancó diciendo el influencer. En el video se observa como Morales recibe a cuanto seguidor se le acerque. “Gracias por tu sencillez, Juan”, repite El Chemín en reiteradas ocasiones. Hasta que el jugador se percata. “Iván, Iván”, se escucha que le responde sin mayores problemas.

Un mal semestre

Más allá de esta situación en particular, la estadía de Iván Morales en México no ha sido alegre. En lo futbolístico, el delantero no se encontró con las redes de la Liga MX. Jugó catorce partidos en el semestre, 491 minutos, para ser exactos.

Pese a esto último, el seleccionado nacional asegura que se ha sentido cómodo en el club. “Hay que dejar el torneo pasado atrás y aprender de eso. Yo en verdad estoy súper bien en el Cruz Azul”, dijo en entrevista con el canal TUDN, la semana pasada.

Sobre su sequía goleadora, el Tanque afirmó que: “Espero esta temporada la pelota entre. Tuve mucha mala suerte, era increíble, que las pelotas que pegaron en el palo no entraran”.