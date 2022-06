Probable destino: Corinthians asoma en el horizonte de Erick Pulgar

Erick Pulgar aún no define su futuro. El volante defensivo está en la búsqueda de un club que quiera contar con sus servicios para la temporada entrante, debido a que no entra en los planes de la Fiorentina. En ese contexto, el Corinthians aparece en el horizonte. Desde el club brasileño reconocen que existe interés, pero advierten que por ahora no pasa de eso.

“Buscamos dos o tres jugadores, pero no hay nada avanzado con ninguno. Son futbolistas que observamos, nada más”, aseguró Duilio Monteiro Alves, presidente de la institución paulista.

Pese a que hace algunos años parecía que el mediocampista nacional se consolidaba en Europa, e incluso su nombre aparecía en la órbita de algunos grandes del viejo continente, un irregular curso 2021-22 podría tenerlo de vuelta en Sudamérica antes de lo previsto.

Erick Pulgar jugando por la Fiorentina.

En búsqueda de la regularidad

El antofagastino sumó solo 341 minutos, repartidos en seis partidos, en el club de Florencia durante la primera mitad de la temporada, por lo que fue enviado a préstamo al Galatasaray de Turquía. Se pensó que allí retomaría la regularidad, sin embargo, jugó nada más que once encuentros, completando los noventa solo en tres.

Cifras bajas para un jugador que desde 2018 se ha perfilado como indiscutido en la selección chilena. En el proceso rumbo a Qatar 2022, el ex Universidad Católica actuó en doce ocasiones, siempre que no estuvo, eso sí, fue por complicaciones físicas, ya que tanto para Martín Lasarte como Reinaldo Rueda era el titular en la posición.

La pérdida de terreno en Italia complica a Pulgar. La Fiorentina se abre a otra cesión o a la venta. Hace algunas jornadas trascendió que su destino estaría en Rusia, específicamente en el CSKA de Moscú, donde en su momento jugó otro chileno, Mark González. Sin embargo, está opción estaría estancada. En ese contexto es que aparece el eventual retorno a América del Sur.

Claro que no está en sus manos. Más allá del interés admitido por parte del Corinthians, no es la prioridad. Lo primero que desean es amarrar a un delantero. De esta manera, Yuri Alberto, jugador del Zenit de San Petersburgo, aparece en la ecuación. Recién después de concretar o no su fichaje, irán por Erick Pulgar y Fabián Balbuena, defensa del Dinamo Moscú, el otro jugador que interesa en el directorio del Timao.

Actualmente el club paulista figura en la segunda posición del Brasileirao, a dos unidades del líder que es Palmeiras. Además, enfrentarán a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores