La tajante respuesta del Atlético de Madrid a Thibaut Courtois tras los dardos del arquero

Thibaut Courtois y el Atlético de Madrid están en pie de guerra. Pese a que en el pasado el guardameta tuvo un exitoso paso por la tienda colchonera, el amor se rompió con su paso al Real Madrid y ahora esto se certifica con los dardos cruzados tras la polémica clasificación merengue en la Champions League. “Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llora por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo ahí está el fallo de su partido”, disparó el arquero. Minutos antes había abandonado la cancha del estadio Metropolitano haciéndole gestos a la fanaticada local.

Desde la escuadra albirroja le responden. Ahí le sacan en cara el crecimiento que tuvo en la institución hace 10 años y los cuatro trofeos que consiguió en ese período, la Europa League, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Copa del Rey. “Lo de Courtois es especial. Lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid haber estado cuatro años aquí, haber ganado títulos y callarse”, señaló Enrique Cerezo, presidente del equipo dirigido por Diego Simeone.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. (Foto: @atleti)

“Nosotros somos unos señores. No tenemos porque hacer nada en contra de nuestros principios. Courtois tiene que callarse, estarse tranquilito. Es un gran portero, todos lo reconocen, incluido nosotros. Mira si lo reconocemos, que ha estado cuatro años con nosotros bien y sin ningún problema. Lo que tiene que hacer es seguir como estaba en el Atlético: ser un señor y un caballero”, añadió el directivo.

De paso, el timonel colchonero volvió a disparar contra el arbitraje en el duelo de la Liga de Campeones. “Hasta el miércoles por la noche estábamos listos para las tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Pero ese día, un incidente con un aparto, un sistema o una herramienta terrorífica, que es malísima, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, pues nos truncaron una de las máximas ilusiones para nosotros que era continuar en la Champions”, dijo.

Aun así, descartó tomar más acciones referente a ese encuentro. “Saben como funciona la UEFA y las instituciones deportivas. El resultado cuando acaba el partido es el que es y no lo mueve nadie. No lo ha movido nadie nunca. Para que te vas a gastar, que lo estamos gastando, en intentar protestar, denunciar, hacer lo que sea... El resultado no lo mueve nadie”, reflexionó.