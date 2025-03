“La mesa está llena de cobardes”: los desconocidos y tensos diálogos que marcaron la pelea en ByN entre Mosa y Cortés

El encuentro no fue 100% presencial. Ese es punto clave. A través de Zoom estaban conectados Aziz Mosa, Matías Camacho y Ángel Maulén. El hecho de que haya una parte de los directores vía telemática es fundamental para determinar lo sucedido, ya que la junta se estaba grabando. El Deportivo tuvo acceso a un video del Zoom que grabó 16 minutos de la tensa discusión, que fue entregado a la fiscalía por Aníbal Mosa como medio de prueba de la agresión que acusa haber recibido justo cuando se discutía la designación de Gustavo Poblete como gerente de Operaciones de la firma que administra a Colo Colo.

El conflicto

Aníbal Mosa (presidente): “Soy Aníbal Mosa, soy del sur, soy colocolino y quiero trabajar... no. Yo me preparo, me paro ante un comité de gestión y preparo una lámina”.

Alejandro Paul (gerente general): “Sí, no... está bien. Lo que pasa es que hay una asimetría de información...”.

Aníbal Mosa: “Cada uno se preocupa de cierta manera”.

Eduardo Loyola (vicepresidente, bloque Mosa): “Disculpa, la relación con los tres candidatos era tuya, exclusiva, nadie más interactuó con ellos. Estoy preguntando”.

Alejandro Paul: “Los tres candidatos fueron postulados antes que...”.

Aníbal Mosa: “Dos postulantes los presentó el gerente general y dos los presenté yo. Después le dije al gerente, ‘señor, tal día vamos a hacer un comité de gestión, para que vayan y presenten su idea’. Eso es lo que hicimos“.

Alfredo Stöhwing (director, bloque Vial): “Incluso si uno ve en la presentación que ellos hicieron, donde se dice que presentó un plan, no es tan así. Incluso los dos dijeron que les pidieron que sean rápidos y que serán breves...”.

Aníbal Mosa: “Eso no es asunto nuestro. Ya está claro, por favor pasemos a la votación, señor secretario del...”.

Carlos Cortés, el director de Blanco y Negro acusado de agredir a Mosa.

Carlos Cortés (director, bloque Vial): “Espérate un poco... no nos veamos la suerte entre gitanos. Aquí hay un candidato que tu presentaste. El gallo hizo una presentación que yo no vi. Y los otros señores se presentaron como personas naturales, con su trayectoria y su experiencia pasada. El otro tiene una relación directa contigo”.

Aníbal Mosa: “Y el otro tiene una relación con el gerente general. Oye, también hablamos a través del que tuviera. Tu no estabas”.

Carlos Cortés: “Yo no estoy en la votación de gestión. No es ampliada”.

Aníbal Mosa: “Es ampliada...”.

Carlos Cortés: “¿Qué significa ampliada?”.

Aníbal Mosa: “Ampliada es que van todos...”.

Carlos Cortés: “No. Es una invitación, pero la decisión se toma en el directorio y aquí en el directorio no ha habido ninguna presentación. ¿O sí?”.

Aníbal Mosa: “Es lo que estamos haciendo, hombre”.

Carlos Cortés: “No. Yo no he visto ninguna presentación. Yo no estoy en la comisión de gestión”.

Aziz Mosa (sobrino y director del grupo Mosa): “Carlos, no seas patético”.

Carlos Cortés: “En el directorio no ha habido ninguna presentación de nada. No es de prepotente. No hay ninguna presentación de nada”.

Aníbal Mosa: “Cálmate...”.

Alfredo Stöhwing, director y expresidente de Blanco y Negro. (Foto: Photosport)

Carlos Cortés: “Estoy muy calmado”.

Aníbal Mosa: “No estás calmado, estás gritando... Hay una presentación a la cual tú no fuiste”.

Carlos Cortés: “No fui porque no estoy en la comisión. Eso no significa que haya habido una presentación en el directorio”.

Aziz Mosa: “Matías (Camacho) tiene la mano levantada hace rato”.

Aníbal Mosa: “Sí, Matías...”.

Carlos Cortés: “Sí, ya está arreglada la cuestión, así que votemos nomás”.

Carlos Cortés: “Me querís sacar la chucha a mí, vamos”.

(Carlos Cortés se para de su asiento y va en dirección a Aníbal Mosa. La cámara se va a negro por unos segundos siguiendo a los que habla en el Zoom).

Aníbal Mosa: “No seai prepotente, huevón”.

Aziz Mosa: “Ubícate, Cortés. Ubícate”.

Carlos Cortés: “Sí, ya está arreglada la cuestión, así que votemos nomás”.

Matías Camacho (director, club social y deportivo Colo Colo): “Carlos, Carlos...”.

Carlos Cortés: “Vamos para abajo. Ya po’, vamos. Te cagai entero”.

Aníbal Mosa: “Qué me voy a cagar contigo, piojento”.

Matías Camacho: “Paremos este tipo de show, barato, por favor. Me parece patético”.

(Cortés se abalanza sobre Aníbal Mosa. La cámara se va a negro y vuelve a los segundos).

Aníbal Mosa: “Te voy a denunciar a Carabineros, huevón”.

Matías Camacho, director de ByN y expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. (Foto: Photosport)

Aziz Mosa: “Ubícate, Cortés. Ubícate”.

Matías Camacho: “Paremos el show, Carlos”.

Aziz Mosa: “Oye, páralo. Te volviste loco, te volviste loco”.

Matías Camacho: “Ubícate, Carlos. Eres abogado”.

Aníbal Mosa: “Llama a Carabineros”.

Aziz Mosa: “Ahora que no estoy ahí te atreves, ahora que no estoy. A ver si te hubieses atrevido. Poco hombre”.

Matías Camacho: “Este tipo de cosas son patéticas, este es un directorio. Ofrecer combos...”.

Aníbal Mosa: “Esto no se va a quedar así, vas a tener que verlo con Carabineros, huevón”.

Matías Camacho: “Realmente me parece insólito...”.

Matías Camacho: “Voy a votar de inmediato, pero como nunca se me dio la palabra, voy a hablar primero. Me parece el colmo lo que acabo de ver en pantalla. Me parece patético. Carlos, eres abogado, te pido que mantengas el control. En esta instancia me parece que está demás. Lo digo siendo alguien que se sienta por primera vez en el directorio de una sociedad anónima, pero que en su vida pasada participó en la Garra Blanca, donde me gané un espacio y un nombre. Ustedes supondrán como se hace eso. Que en esta instancia nos creamos choros y empecemos a tirar combos y ese tipo de cosas, me parece que no corresponde. Me parece bien patético. Sobre todo para una persona que creció a los combos. Pero bueno, está bien. Sobre lo que mencionaba Carlos, de que no se presentaron a los candidatos en el directorio, yo no recuerdo que se haya hecho cuando designamos al general Bórquez, ni al general Herrera. No sé por qué debería hacerse si antes no se hizo. Quiero decir que actuemos desde la buena fe. Cuando se votó al anterior gerente, Carlos Cortés afirmó que Bórquez estaba imputado, querellado por malversación de fondos, por fraude al fisco. Lo afirmaste como un hecho cierto, que tenías pruebas, que estaba querellado por el Consejo de Defensa. Eso es falso. Eso es deliberado, no puedes afirmar que viste una causa que no existe, estás mintiendo con plena conciencia de aquello. Eso no es cierto, el general Bórquez no aparece formalizado, imputado ni querellado en ninguna investigación. Eso hizo retardar la designación del gerente para la compañía. Simplemente como una maniobra política, manipulando y mintiendo en esta mesa. Te pido que seamos responsables y serios. No tratemos siempre, con mañas o mintiendo, o generando un escándalo y queriendo tirar combos. Para los show baratos estamos cansados. Dicho eso, voto por Poblete”.

Ángel Maulén (director, bloque Vial): “Yo (voto) por González”.

Alfredo Stöhwing: “Yo por González”.

Alejandro Paul: “Poblete”.

Carlos Cortés: “González”.

Diego González (director, bloque Vial): “González”.

Eduardo Loyola: “Yo voto por el señor Poblete”.

Aníbal Mosa: “Poblete”.

Eduardo Martín (abogado): “Por cinco contra cuatro, gana el candidato Poblete”.

Ángel Maulén: “Oye, un momentito, yo no quiero dejar pasar lo que ha dicho dos veces Eduardo. Es otra instancia en la que estamos. No puede ser que porque estamos eligiendo a una autoridad, estemos opinando por una persona si es civil o es general. Dado que eso quedó en el pasado...”.

Eduardo Loyola: “Lo retiro y me disculpo. Retiro lo dicho”.

Ángel Maulén: “Gracias, don Eduardo, porque esto queda grabado aquí. Le agradezco”.

Aziz Mosa: “Oye, Ángel, ¿no vas a decir nada respecto del numerito de tu amigo?”.

Aziz Mosa, sobrino de Aníbal Mosa y director de Blanco y Negro, junto a su tío y Arturo Vidal.

Ángel Maulén: “Lo he visto. Estoy en la cámara, sé que estaban peleando...”.

Aníbal Mosa: “Esto quedó grabado...”.

Aziz Mosa: “Quiero dejar constancia de mi opinión, que el señor Cortés es una persona sumamente violenta, que debe estar incapacitada, invalidado como director ante el hecho cobarde que cometió. Quiero que quede en acta”.

Aníbal Mosa: “Quiero que quede la grabación, que será presentada como prueba por agresión en contra de mi persona”.

Ángel Maulén: “Me pueden escuchar un poquito... a mi también me ha agredido Aníbal, son cosas que lamentablemente han pasado entre nosotros. Creo que hay que bajar los flaps, como dicen algunos. Hemos tenido tensiones entre varios. Vi en un minuto de pelea violenta entre Aníbal y Alejandro Droguett, entre Aníbal y yo y ahora entre Aníbal y Carlos. Ojalá no vuelva a pasar. Está grabado un problema que tuvo Aníbal con su propio vicepresidente...”.

Aziz Mosa: “Estás presumiendo cosas que no son. Como si Aníbal fuera la persona violenta, aquí tú viste lo que pasó. Viste al cobarde del señor Cortés que se paró haciéndose el choro. Es un acto de poca hombría. Deberías condenarlo y no tener pelos en la lengua”.

Matías Camacho: “Esto es delito. No entro en la clasificación moral”.

Ángel Maulén: “Ya, sabí que más...”.

Matías Camacho: “Vi las agresiones que mencionó Ángel. No me incumbe. Es un problema privado de ustedes en un bar. Si Carlos y Aníbal pelean en un bar, problema de ellos. Pero a mi me afecta cuando se da aquí, porque soy director también de esta empresa. Por eso levanto la voz y levanto la palabra. Voy a decir algo. Una vez también un director de esta mesa me ofreció combos. Le respondí exactamente lo mismo. Me pareció vergonzoso y es un delito. Si alguien me quiere pegar, pondré las manos atrás, pero luego tomaré acciones legales. Que es lo que debe hacer. Aquí no estamos para echarnos la choreada. Me han pegado harto en la vida”.

Alfredo Stöhwing: “Solo para que quede en acta. Mi opinión es que Carlos fue claramente provocado de diversas formas que lo llevaron a exaltarse y salirse de sus casillas. Las primeras palabras vinieron de Aníbal. Las responsabilidades son compartidas, no de una persona. Fue una pelea conjunta”.

Aníbal Mosa: “¿Una pelea conjunta?, jajaja”.

Aziz Mosa: “Está todo grabado, Alfredo. Sabes que no fue así”.

Aníbal Mosa: “Está todo grabado, hombre. Ustedes no van a llamar a testigos. Esto lo vamos a mostrar al tribunal”.

Aziz Mosa: “El señor Cortés tiene que irse detenido ahora, ya”.

Alfredo Stöhwing: “Cállate, Aziz”.

Aníbal Mosa: “Oye, no hagai callar a mi sobrino, que te creís”.

Aziz Mosa: “Qué me dijiste...”.

Matías Camacho: “Oye, cortémosla...”.

Aziz Mosa: “La persona que me hizo callar que de la cara... está lleno de cobardes en la mesa”.