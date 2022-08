La U olvida cómo ganar un clásico e iguala su récord de derrotas seguidas contra sus archirrivales: “Azul Azul le ha faltado el respeto a la historia”

La crisis en Universidad de Chile se profundiza cada día más. Durante la jornada del sábado, los azules perdieron un nuevo clásico tras caer inapelablemente contra Universidad Católica por 3-0 y no encuentran el rumbo en un año donde deberán pelear el descenso en las restantes siete jornadas del Campeonato Nacional.

El cuadro laico perdió por su sexto clásico seguido y no despierta del letargo que vive hace años. Su mejor época solo está en los recuerdos de sus acérrimos hinchas, que posterior al duelo disputado en el Estadio Nacional irrumpieron en la cancha para mostrar su descontento ante una dirigencia que solo ha hecho ruido por su silencio.

El equipo entró adormilado a jugar frente a los cruzados y, en lo que ha sido una constante en los últimos clásicos, en diez minutos ya estaba abajo en el marcador. Los estudiantiles parecieran haber perdido su identidad y mística para disputar estos duelos trascendentales, y solo mostraron atisbos de buen fútbol con las individualidades de los siempre atrevidos Darío Osorio y Lucas Assadi.

Estadística demoledora

Los números ayudan a plasmar la compleja realidad de la U. Los últimos seis duelos ante Colo Colo y Universidad Católica terminaron en una derrota para los azules. Hay que remontarse a 1991 para encontrar un antecedente igual, ya que en ese año, el elenco universitario perdió los seis duelos que disputó frente a sus archirrivales, en lo que es un récord histórico.

Las seis derrotas en línea son el reflejo del pésimo último lustro que ha tenido Universidad de Chile en este tipo de encuentros, pues de los últimos 17 clásicos solo han ganado uno. Si profundizamos más, la estadística tampoco cambia. En los últimos 37 duelos, el cuadro del chuncho solo ha salido con la victoria en cuatro.

La U perdió 3-0 frente a la UC. FOTO: AGENCIA UNO.

Mística extraviada

En esa línea, dos referentes del elenco universitario hablaron con El Deportivo para referirse a la mala racha de los azules en clásicos y la latente posibilidad de descender. El otrora volante de la U, Víctor Hugo Castañeda, comentó que debido a la racha negativa del equipo “es muy probable que pase esto en los clásicos”.

″Desde hace mucho tiempo atrás que la U anda tratando de recuperar una mística extraviada, una mística pérdida, pero la mística la componen todos cuando cada uno cumple su función. Eso hoy en la U no está pasando”, añadió el exentrenador laico.

Además, señaló que la “ausencia de jugadores clasiqueros” le ha pasado la cuenta a los azules. “Colo Colo siempre ha mantenido gente que sabe lo que significa jugar un clásico y la U, cada partido, todos los años, está presentando gente nueva que no sabe lo que significa un clásico. Si uno hace recuento de la historia, los partidos con Colo Colo, en líneas generales, Colo Colo entraba, te metía, te golpeaba muy al filo del reglamento y quien terminaba con jugadores expulsados era la U. Eso es porque no saben enfrentar ese nivel de estrés y exigencia, y de repente, por querer demostrar cosas que no sienten, se cometen ese tipo de errores”.

Víctor Hugo Castañeda cuando era entrenador de Universidad de Chile. Foto: Agencia Uno.

“Es difícil recuperar la mística. Sobre todo cuando no hay gente que conoce y que sabe lo que significa vestir la camiseta de la U. Hoy hay mucha gente tomando decisiones que no corresponden. La mística de la U se generó con la historia, con los altos y bajos que tuvo el equipo. Hoy, Azul Azul le ha faltado el respeto a la historia”, agregó.

Patricio Mardones, también se refirió a la mala gestión y al silencio que ha mantenido Azul Azul en la crisis institucional que vive el club. “Hoy no es novedad la actitud que han tomado, de no aparecer. Le han dejado la responsabilidad netamente al entrenador, pero vamos a ver cómo reaccionan de hoy en adelante porque se vienen momentos complicados con los partidos que va a enfrentar el equipo”, indicó el histórico centrocampista.

“Ganarle un clásico a un equipo como Católica era difícil y ayer quedó demostrado. Hoy la U está en una situación de sumar, sin un fondo futbolístico, con jugadores muy jóvenes, de calidad, pero que no están todavía para vivir estos momentos. Muchos de ellos jugaban por primera vez en el Nacional ante 25 mil personas, entonces no era fácil. El que la U haya perdido ayer (sábado) era un resultado predecible”, comentó con respecto a la derrota del fin de semana.

Patricio Mardones, excentrocampista de la U. Foto: Universidad de Chile.

“La U se ha ganado el respeto, lo que pasa es que hay que estar conscientes de que el rendimiento el equipo no da para pensar mucho en que será un rival tan complicado. Lo mismo ha pasado cuando los otros equipos están mal, el jugador rival lo siente y la U es un equipo que está flaqueando, que no tiene el mismo poderío”, complementó.

El autor del gol que acabó con la sequía de 25 años sin un título espera que la “convicción” del entrenador ayude a revertir la situación que una vez más los tiene peleando el descenso. “Debe motivar a los jugadores y los haga crecer, darles una pequeña estabilidad porque es difícil. Se vienen partidos complicados contra equipos que están en situación también difícil, entonces no son momentos fáciles y tanto el entrenador como los jugadores lo saben. Cada fin de semana va a ser una final”.