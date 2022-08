La UC oficializa el traspaso de Marcelino Núñez al Norwich y su nuevo DT le da la bienvenida: “Marcó algunos goles maravillosos en Sudamérica”

Marcelino Núñez superó los exámenes médicos y ya es nuevo jugador del Norwich City de la Championship, la segunda categoría del fútbol de Inglaterra y una de las ligas más competitivas y vistas del mundo. El ahora exvolante de Universidad Católica firmará un contrato hasta el 2026.

“Es un sueño, nunca pensé que se me iba a dar tan rápido esta oportunidad. Estoy contento y agradecido del club que me brindaron esta linda oportunidad de poder cumplir mi sueño. Me toca partir, pero los voy a llevar siempre en el corazón”, comentó el mediocampista de 22 años, formado en San Carlos de Apoquindo.

“Cruzados informa que en las últimas horas se oficializó el traspaso de Marcelino Núñez al Norwich City con un contrato que lo ligará al conjunto inglés por cinco años. Desde su debut el 2020, Núñez jugó 84 partidos con La Franja, anotando 12 goles, entregando 13 asistencias, siendo campeón de dos campeonatos nacionales y dos supercopas, mostrando un rendimiento que lo llevó a la Selección Chilena, donde debutó el año pasado y marcó en Eliminatorias”, anunció el tetracampeón del fútbol chileno.

“Como club estamos felices y orgullosos de que Marcelino de este paso en su carrera, quien realizó todas sus etapas de formación en Universidad Católica, para luego debutar y ser Campeón con el primer equipo. Le deseamos todo el éxito en este importante paso, reafirmando que esta es y será siempre su casa”, finalizó el equipo estudiantil.

Recibimiento con elogios

Marcelino Núñez, uno de los llamados a liderar el recambio de la selección chilena, también entregó declaraciones a la página oficial del Norwich, su nuevo club. “Estoy muy feliz de haber llegado aquí y estoy emocionado de comenzar”, confesó.

“¿Cómo me veo? Bueno, me gusta meterme en el área, me gusta ir a portería. Me gusta jugar en jugadas a balón parado y participar dentro y fuera del área. Ahora estoy aquí en Norwich, tengo mis objetivos y quiero lograr todo lo que pueda con el club”, agregó a la web de los Canarios.

Su nuevo técnico, Dean Smith, se deshizo en elogios hacia el exjugador del tetracampeón del fútbol chileno. “Estamos muy contentos de tener a Marcelino. Es un jugador que creemos que puede conectarnos de atrás hacia adelante. Él puede ver un pase y abrir las cosas. También marcó algunos goles maravillosos en Sudamérica. Sentimos que su juego integral es algo que se adaptará a nosotros y es lo que necesitamos. Estamos ansiosos por darle la bienvenida al club y trabajar con él”, sentenció el entrenador.

Si bien ni Cruzados ni el Norwich revelaron el precio de la transferencia del pase de Marcelino Núñez, la operación será de US$ 4 millones, según las fuentes consultadas por El Deportivo. Eso sí, el cuadro inglés señaló que aún faltan pequeños detalles para que el traspaso se concrete en su totalidad. “La transferencia está sujeta a la autorización internacional y la aprobación de un permiso de trabajo”, indicó el comunicado del conjunto británico.

Sigue en El Deportivo