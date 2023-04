La UC se lamenta: Gary Kagelmacher sufre un desgarro y peligra para el Clásico Universitario

Gary Kagelmacher ya conoce la gravedad de su lesión. El central de la franja dejó en claro que tenía molestias luego del partido ante Colo Colo y esta jornada el club de la precordillera informó los detalles de aquello.

Noticia que fue lanzada por la UC en un escueto comunicado en sus redes sociales. “Cruzados informa que el jugador del Plantel de Honor de Universidad Católica, señor Gary Kagelmacher, se sometió hoy martes a exámenes médicos que arrojaron el siguiente diagnóstico: Desgarro del recto femoral del cuádriceps izquierdo”, comenzaba diciendo el texto.

Además, se instalaba la incógnita de cuándo el jugador uruguayo podría retornar a las citaciones. “Su vuelta a los entrenamientos y los plazos de recuperación dependerán de la evolución que vaya presentando la lesión”, añaden.

Todo esto se produce luego del duelo entre Universidad Católica y Colo Colo disputado el sábado 15 de abril en Santa Laura. Ahí el zaguero jugó los 90 minutos del cotejo, pero desde el 45′ mostró señales de estar complicado físicamente. Cuando dejó del estadio estas molestias volvieron a quedar en evidencia, al salir rengueando por las dolencias.

El mismo jugador había anticipado este diagnóstico estos días, advirtiendo que sentía una lesión. “No (estoy) muy bien, sentí un fuerte dolor en el psoas y le dije al técnico que estaba roto. No obstante, me di cuenta que no quedaban más cambios, así que no quise salir para que siguiéramos teniendo un hombre más. Por suerte no empeoró”, señaló luego del duelo ante los albos.

Fue ahí que reiteró su preocupación. “Seguro que tengo alguna lesión, hay que ver qué, pero dentro de lo malo parece que no va a ser tanto tiempo de recuperación, porque no es en el cuádriceps, que es un músculo que se ocupa mucho para patear, sino que es más arriba”, indicó.

De momento solo está confirmada su baja para el siguiente partido de Universidad Católica, el que se disputará este sábado en Santa Laura, cuando reciban a O’Higgins, pero por el diagnostico su presencia en el Clásico Universitario que se juega el 30 de abril queda muy complicada.