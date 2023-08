La UC festeja en la Copa Chile: está en la final regional y se verá cara a cara con Colo Colo

La era de Nicolás Núñez en Universidad Católica tuvo su primera satisfacción. Estadísticamente no es un triunfo, pero equivale a eso. En la soledad del estadio Santa Laura, debido al castigo vigente en contra de los cruzados en la Copa Chile, la UC clasificó en la Copa Chile. Los cruzados superaron en penales a Everton y se instalaron en la final de la Zona Centro Norte del certamen criollo.

Luego de dos partidos bajo su mando, con un empate (2-2 con Cobresal) y una derrota (0-2 ante Audax Italiano), el joven entrenador de Católica enfrentaba un desafío de peso, toda vez que se trataba de una eliminación directa, a partido único, siendo el último DT campeón de la Copa Chile (con Magallanes). Hizo tres modificaciones respecto al partido anterior, destacando el retorno de Saavedra al medio y el cambio de los laterales.

En la irregular cancha de Independencia, el Everton de Paqui Meneghini fue a presionar durante el primer tiempo, obligando a la UC a tratar de saltarse líneas para salir de su trinchera. El arranque brindó ocasiones de lado y lado. Mientras para el local, Alexander Aravena era el más destacado, siendo punzante estacionado en la izquierda; la visita tuvo en la cabeza de Luis Montes el primero, pero Peranic tapó en los 6′.

La presión alta ruletera complicó a los cruzados. En ese sentido, el duelo Sequeira-Parot resaltaba por una de las bandas. A la Católica le costaba armar. Ese juego de posesión que reflejaba Nicolás Núñez en Magallanes no se podía replicar, ya sea por la exigencia del rival y por las características de los intérpretes. Con distancia, el más incisivo en ataque era Aravena, aprovechando espacios.

La más clara fue en los 21′, cuando Zampedri casi convierte el primero de la noche. Un gran pase de Pinares (lo más destacado que hizo el 10) dejó en posición privilegiada al Toro, quien para el balón y lanza un potente remate, que fue rechazado con la cara por el meta Claudio González. Esa combinación entre el enlace y el ariete casi ocasiona la apertura de la cuenta.

Sin presentar un gran espectáculo, el primer tiempo fue más que el complemento, tanto en acercamientos en las áreas como en la intensidad que le imprimieron los equipos. En el segundo lapso, ninguno quiso arriesgar de más, quizás pensando en que era un duelo único y la derrota los sacaba de carrera. Dicho esto, las opciones se esfumaron y la exhibición de estudiantiles y ruleteros se hizo más densa. Eso, sumado a la ausencia de público en las tribunas, dejaba un cuadro cargado a lo aburrido.

En el segundo periodo, la más clara de la UC llegó con un dejo de fortuna. En los 62′, un envío de Clemente Montes impactó en el travesaño, dejando con las ganas ese festejo que los cruzados anhelaban. La media hora final entregó poco y nada. Recién en la última acción del encuentro, el local rozó la clasificación en el tiempo regular, con un cabezazo de Zampedri, en los 95′. Pero el Halcón González sacó una gran pelota desde un rincón.

El partido terminó con un merecido empate sin goles, porque ninguno fue muy superior al adversario. Por lo tanto, había definición a penales. Para la Católica, volvía a tener una tanda en esta Copa Chile luego del historiado juego ante Deportes Colina, en La Florida, cuando rozaron el papelón y una eliminación que hubiese ingresado sin anestesia en la lista de las grandes vergüenzas de la historia del club.

En la tanda, Católica fue impecable. Convirtió sus cinco remates. Además, Nicolás Peranic le contuvo el remate a Barroso. Fue 5-4 para el local.

De esta manera, la UC avanza a la final regional de la Zona Centro Norte, cita en la cual se enfrentará a Colo Colo, que dejó en el camino a Palestino. Esta definición será en duelos de ida y vuelta. Primero en Santa Laura, después en el Monumental.

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; D. González (81′, B. Nieto), B. Ampuero, G. Kagelmacher, A. Parot; B. Rovira, I. Saavedra; C. Montes (85′, F. Di Santo), C. Pinares (63′, C. Cuevas), A. Aravena; y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Everton: C. González; V. Vega, J. Barroso, D. Oyarzún; L. Sequeira (81′, B. Soto), B. Berríos, A. Madrid, C. Riquelme (66′, J. Espejo); L. Montes; M. Campos (72′, P. Sánchez) y S. Sáez. DT: F. Meneghini.

Goles: No hubo.

Definición a penales: UC: Anotaron Zampedri, Rovira, Parot, Aravena y Di Santo. Everton: Anotaron Montes, Madrid, Sáez y Oyarzún. Falló Barroso.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a González, Saavedra, Pinares, Zampedri y al DT Núñez (UC); M. Campos, Riquelme, Montes (EVE).

Estadio Santa Laura. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.