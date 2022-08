La UEFA amenaza con sancionar al PSG y al Marsella por infringir normas financieras

Una señal de alerta emanó desde la UEFA hacia los elencos más potentes de la Ligue 1 de Francia. Tanto el París Saint-Germain como el Olympique de Marsella están expuestos a sanciones debido a sus pérdidas. Según consigna L’Equipe, el organismo financiero de la Confederación Europea (ICFC) ha enviado un acuerdo de liquidación a ambos clubes. Estas sanciones son económicas, pero podrían llegar a ser de carácter deportivo si es que no cambian las cosas en las próximas temporadas.

El PSG, club controlado por capitales qataríes, tiene un déficit que supera los 30 millones de euros permitidos en los últimos tres ejercicios. Tanto el elenco que preside Nasser Al Khelaifi como el Marsella, comandado dirigencialmente por Pablo Longoria, están obligados a reajustar sus cuentas de manera progresiva si no quieren enfrentar castigos más severos. A la ICFC no le convencieron los expedientes que recibieron desde los clubes, a quienes determinó enviarles un acuerdo de conciliación (una multa económica) la que no tomaron en cuenta.

Los dos clubes franceses, los representantes de la liga en la próxima Champions League, tienen la potestad de negarse a enfrentar estas sanciones y acudir al TAS si es necesario, pero si se demuestra finalmente que infringieron las normas financieras que establece la UEFA pueden incluso arriesgar ser excluidos de las competencias europeas. Antes, el PSG debió firmar un acuerdo de conciliación por 60 millones de euros en 2014, por sus malas prácticas en la materia.

En junio de 2018, luego de meses de indagar en las cuentas del club parisino para juzgar el valor real de sus contratos de patrocinio, la cámara de instrucción del ICFC archivó el caso sin otro trámite. No obstante, posteriormente, la sala de sentencias se desentendió de la investigación ordenando un “reexamen” del caso del PSG. El TAS terminó cerrando la carpeta investigativa al considerar que se habían superado los plazos.

Esta noticia salpica en la previa a la tercera jornada de la liga gala. El sábado, el Marsella de Alexis Sánchez recibirá al Nantes. Mientras que el domingo, el PSG de Messi y compañía visitará al Lille.