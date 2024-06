Las confesiones de Nicolás Jarry de cara a París: “Llegar a tener una medalla olímpica es un sueño”

Nicolás Jarry fue anunciado como miembro del Team Panam Sports, que participará en los Juegos Olímpicos de París. Junto al tenista hay destacadas figuras, como el luchador cubano Mijaín López, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, la atleta dominicana Marileidy Paulino, la nadadora canadiense Maggie McNeil, el rugbista argentino Marcos Moneta, la velocista santalucense Julien Alfred, el clavadista mexicano Osmer Olvera y la lanzadora de disco estadounidense Valarie Allman.

Tras su nominación, Nico se refirió al valor de competir en su primera cita de los anillos. “Significa mucho. Estoy muy ansioso, tengo muchas ganas de llegar a París, ser parte de unas Olimpiadas, de todo lo que significa ser parte de un evento tan grande. Siempre ha sido un sueño para mí y además representando a Chile, con lo lindo que siempre es en la Copa Davis, los Panamericanos, en el tour. Así que tengo muchas ganas de que llegue el momento”, comentó en conversación con Panam Sports.

Durante la conversación mencionó las hazañas olímpicas de Nicolás Massú y Fernando González. “Son ídolos y son metas muy difíciles de alcanzar. La que cada uno ganó: Fernando con las tres medallas y Nico con las dos de oro... Muy pocos en el mundo lo van a poder lograr. Más en el tenis, por cómo es como disciplina. Llegar a tener una medalla olímpica es un sueño, sea la que sea”, indicó.

“Ya competir es increíble. Me hubiera gustado poder competir en uno mucho antes de mi carrera, estuve cerca de los últimos dos Juegos, pero la vida no me otorgó la oportunidad. Ahora, sí. Estoy agradecido de tener la oportunidad, quiero seguir saludable y que nada pase para poder ser parte de ello”, añadió.

En cuanto a sus expectativas en París, opta por la cautela. “Yo soy un poquito más tranquilo. Voy paso a paso, voy torneo a torneo. Trato de hacer una planificación grande alrededor de mi torneo más importante, que son los Grand Slam y la Olimpiadas. Tengo programado jugar torneos previos para llegar lo mejor posible, pero dentro de mi cabeza en este minuto el objetivo es mi próximo torneo y voy torneo a torneo”, expresó.

“Bueno, al final el sueño es tener una medalla, obviamente. Todo el mundo quiere eso y cuando uno juega por el país las cosas cambian. No es lo mismo que jugar un torneo del circuito durante el año, son mis primeros Juegos, así que tengo que estar bien fuerte para ver qué emociones hace esa competencia surgir dentro mío”, complementó.

La familia

Jarry también tuvo palabras para su entorno y cómo se formó en este deporte. “Creo que el instinto también lo provoca un poco el ambiente, haber crecido siempre rodeado de tenis con mi familia, con mis papás, con mi abuelo. Era el deporte que siempre más se hablaba o se practicaba durante todo mi crecimiento. Entonces, hice mucho deporte, pero yo oí siempre el tenis”, contó.

Y detalló: “Me gustaba hacer todo. fútbol, en el colegio atletismo, snowboard. Tuve clases de surf, rugby, jugué golf... Siempre había de todo tipo de pelotas en mi casa, de vóleibol...”.

Asimismo se refirió al significado de la familia. “Lo más importante que tengo y lo más importante que todo el mundo tiene. Gracias a mis papás existo y creo que ser padre es lo más bonito que hay”, indicó.

“Tengo la suerte de poder tener la oportunidad de viajar con ellos. Con lo difícil que es mi vida, tengo una señora que me acompaña, que me que soporta y que está dispuesta a sacrificar su vida y a estar en la dinámica mía, que es bien pesada. Tengo mucha suerte y hace todos los momentos mucho más bonitos”, sentenció.

Al ser consultado sobre si le gustaría que sus hijos siguieran su mismo camino, el número uno de Chile fue enfático: “Si me lo imagino, si me gustaría o no, la verdad que ahí no sé mucho. Quiero que él elija su propio camino, yo voy a estar ahí sí o sí apoyándolo en lo que sea, al igual que yo. No se va a acordar cuando fue la primera vez que agarró una raqueta de tenis, es parte de él, le encanta jugar, le encanta ver, le encanta el deporte. Juan es muy parecido a mí. Por ahora estamos viendo la personalidad de Santiago, pero si quieren dedicarse al tenis no se lo voy a negar por ningún motivo”.

Finalmente entregó un mensaje a sus nuevos compañeros. “Siempre cuando uno está en un grupo y tirando para el mismo lado, todo se potencia. Así que eso va a ser siempre bienvenido y nos va a ayudar a todos a que nos vaya lo mejor posible. Mucha suerte a todos los que están por clasificar, felicitaciones a los que clasificaron. Espero que todos salgamos muy fortalecidos y con una tremenda historia e experiencia de lo que va a ser. Que podamos estar bien unidos y saquemos todo lo que venimos cosechando y trabajando a luz en esas dos lindas semanas, para poder estar bien satisfecho con nosotros y dejar al país en lo más alto posible”, concluyó.