Las cuentas de Harold Mayne-Nicholls a horas del cierre de Santiago 2023

Llegó el fin de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Después de cinco meses en la cabeza de la dirección ejecutiva del colosal evento, Harold Mayne-Nicholls saca cuentas alegres.

El director de la corporación celebra el vínculo que generó el certamen con el pueblo chileno y el sentimiento que provocó: “Se destaca, claramente, el sentido de unión que logramos en el país a través de Santiago 2023. Creo que es, indudablemente, lo más importante, lo más significativo y ojalá trascienda (...) El orgullo de sentirnos chilenos, de que somos capaces de hacer las cosas bien”, indicó, en la previa de la ceremonia de clausura realizada en el estadio Bicentenario de La Florida.

También, valoró la amplia cantidad de público en los diferentes recintos: “Cuando asumí, hice un análisis personal y vi los números. Me fijé como meta llegar al millón de tickets emitidos y llegamos al millón cuatro. No me habría imaginado nunca que íbamos a superar con creces el número de entradas”.

En esa línea, indicó que aún tienen como meta provocar lo mismo en los Juegos Parapanamericanos. “Ese es nuestro desafío. Tenemos diez días para que la gente se sume, se incorpore y participe de la fiesta. Evidentemente, mañana mismo vamos a empezar con más fuerza. Nos quedan cerca de 80.000 tickets por emitir por lo que hay que hacer un llamado a la gente. Aprovechen ahora, porque a todos los que les dijimos aprovechen de comprar tickets después andan diciendo que están agotados. No era que no quisiéramos, es que ya no había más. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo, estoy seguro”.

El impacto

Por otro lado, Maine-Nicholls valoró el impacto de Fiu, la mascota de Santiago 2023. “Espectacular, impresionante lo que se logró. La primera actividad que hice fue ir a Viña para el sello turístico. Y en esa oportunidad nadie me presentó a Fiu, andaba por ahí. Esa vez dije ‘está también junto a nosotros Fiu’, y lo presenté y lo aplaudieron. Después lo presentaba todas las veces que iba a actividades con él y eso, yo creo, permitió empezar a construir una imagen con Fiu que nos llevó a todo este éxito que, creo, es rotundo. La gran estrella de los Juegos es Fiu”, señaló.

Finalmente, también se detuvo a escoger sus momentos preferidos de la cita, tanto en lo emotivo como en lo deportivo: “Lo de Santiago Ford fue espectacular. Lo de las tres medallas de oro seguidas en el remo fue espectacular. Lo de la Francisca (Crovetto) también, hay mucha sangre fría ahí. El muchacho del karate, Enrique Villalón. Lo vi cuando pierde contra el colombiano y se repuso tras el reclamo que se hizo. Se hizo un nuevo combate, ganó y se llevó el oro. Y así podría seguir enumerando a todos, pero hubo esfuerzo de todos, en los oros, las platas, los bronces y en el estar ahí”.

“Cuando Chile perdió 35-0 contra Estados Unidos en polo acuático. A pesar de la derrota, cuando ellas salieron de la piscina un niño gritó desde la gradería el “Ce-ache-í” y en el Centro Acuático el público devolvió el grito en homenaje a las niñas que habían perdido de manera bien abultada. Creo que mejor que ese momento no hay”, sentenció.