¿Mira de reojo a Colo Colo? Las razones que complican la continuidad de Claudio Bravo en el Betis

Claudio Bravo puede estar enfrentando sus últimos momentos al interior del plantel del Real Betis. Los movimientos administrativos al interior del club de Sevilla ponen en alerta al portero nacional cuya renovación en el club podría no llegar.

Una de las razones para pensar esto la entrega el sitio Todo Fichajes. Explican que la salida de Antonio Cordón como director deportivo de la escuadra, quien además es el principal aliado de Manuel Pellegrini, podría traer consecuencias también al seleccionado nacional.

“Por el momento no hay oferta de renovación. La marcha de Antonio Cordón complica la continuidad que tendría apalabrada el chileno para otra campaña más”, compartieron desde el medio especializado en las transferencias.

Claro que no se quedaron solo con eso, pues la competencia dentro del plantel por defender el arco también es ardua. De hecho, en el último tiempo Rui Silva ha tenido un papel protagónico en el campeonato español, dejando a Bravo las competencias paralelas, como la Copa del Rey, la Supercopa Española y la Europa League.

Además, el mismo medio indica que chileno cuenta con una especial cláusula en su contrato. “El jugador acordó una renovación automática de jugar 25 partidos completos. Con media temporada ya disputada suma 14, y salvo con una lesión del portugués, complicada tendrá la ampliación”, agregan.

Por lo mismo, Bravo debería esperar que el Betis avance lejos en la competencia europea para que esto le permita cumplir con la cláusula y así evitar que su continuidad no pase por una decisión directiva.

La salida de Cordón

A pesar de que el director deportivo del Betis quería evitar generar conflictos con el anuncio de su salida del club, tras las filtraciones decidió enfrentar su salida en diálogo con los canales oficiales del club.

Esta situación también puso en alerta a Manuel Pellegrini, pues Antonio Cordón ha sido uno de sus principales aliados a la hora de conformar el plantel que le ha permitido cambiar el foco de estar peleando el descenso a la clasificación en las copas internacionales.

Por lo mismo, Cordón, quien se retirará al final de la temporada, le entregó algo de tranquilidad al Ingeniero. “Es un profesional como la copa de un pino, tiene más años de contrato y espero que los béticos disfruten del tiempo que les queda”, comenzó señalando respecto a Pellegrini.

“Manuel era consciente, lo sabe. Un poco triste creo que sí, pero se solucionará rápidamente porque son muchos años de trabajo en conjunto y nos entendemos a la perfección. Sabe lo que he hecho en el día a día por mantener este equilibrio y disciplina que hemos tenido”, explicó en su relato.

Además, aclaró que su partida no se da por conflictos al interior del club. “Todo el mundo que me conoce sabe que mi relación con todos es buenísima. Siempre ha habido conversaciones afables en todos los sentidos, en este plan de despertar al gigante, que creo que entre todos lo hemos conseguido. Lo más importante del Betis es su afición, espero que estén muy contentos de estos tres años y que me recuerden con cariño, me han tratado muy bien, la considero soberana, increíble. Y luego indudablemente el resto, desde personal hasta directivos o jugadores”.

En tanto, apuntó a que intentará que su salida se de de forma natural. “Estamos en ese periodo de reflexión en las cuales vamos a buscar qué es lo mejor para el Betis y lo menos dramático pueda resultar para todas las partes. Que sea algo natural y que todos estemos a gusto. Lo importante es ganar al Valladolid y luego el siguiente partido”.

Para cerrar, el mismo medio agrega que la operación facilitaría su regreso a Colo Colo, el club que lo formó como jugador. “Bravo podría volver a Colo Colo, equipo en el que se formó en su país, Chile, para dar sus últimos compases en el mundo del fútbol profesional. Bravo siempre aseguró que sería un honor retirarse en la escuadra chilena y el momento es perfecto para el próximo verano (europeo)”, sentenció.