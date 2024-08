Las reflexiones de Marta Ortega, la número uno del pádel más joven de la historia

Marta Ortega se convirtió en la número uno más joven del del ranking del World Pádel Tour, con solo 22 años. En la actualidad tiene 27 años, y sigue dándole a la pala. La frase que más la define: “Me gusta no dar nunca una bola por perdida, ni un partido por perdido hasta que lo dicte el juez. Juego, set y partido. Me gusta en la vida ir siempre a por todas y no darme por vencida”, se describe en entrevista con El Español.

“Mi frase por bandera es que el genio se hace de un 1% de talento y un 99% de trabajo. Yo no sé si tengo algo especial o no, pero soy trabajadora. Tenía dos sueños en mi vida que eran ser médico y ser número uno del mundo y hasta que no conseguí ambos de los dos nunca dejé de trabajar”, agrega la deportista que, en paralelo, es graduada en medicina.

“A día de hoy sigo estudiando y formándome en el mundo de la medicina, y también sigo entrenando para intentar volver a tocar lo más alto, que desde luego, es un objetivo que me planteo y que me gustaría alcanzar. Creo que no tengo un don especial, no tengo un talento especial, simplemente, soy muy trabajadora y luchadora”, sostiene.

Consultada cómo encaró el hecho de ser la número uno a los 22 años, declaró: “Cuando llegó ese número uno matemáticamente, antes de acabar la temporada, yo no sabía que lo éramos. De hecho, me lo dijeron los periodistas en un torneo. Para mí el ranking y los números en ese momento no eran lo más importante, sino tratar de mejorar, de ser cada día mejor jugadora”.

Agregó que: “Era un objetivo que estaba ahí y es muy bueno poder alcanzar los objetivos que te marcas. Desde luego el número uno es algo que yo creo que tiene todo deportista que compite a un alto nivel, para mí sigue siendo algo que está ahí”.

“El número uno vino porque trabajamos muy duro y lo conseguimos y ojalá podamos seguir trabajando y agarrar confianza, ganar partidos, ganar torneos y en algún momento de lo que queda de la carrera, volver”, cerró.

Salud mental

“La salud mental es algo que al principio no se tenía tan en cuenta y ahora gracias a que varios deportistas le han dado voz y visibilidad, se tiene más presente”, reflexionó la padelista al respecto.

En este sentido, “muchas veces pensamos en un deportista como algo guay. Se levantan, entrenan un rato, hacen deporte, viajan... hacen lo que más les gusta. Y es verdad, somos unos privilegiados por dedicarnos a lo que más nos gusta, a algo que es sano pero la competición es muy dura”.

“Estás siempre rodeada de gente con la que te vas a enfrentar, que puede ser amigo y llevarte bien, pero al final siempre estar rodeado de un mundo muy competitivo. Pasan un montón de pensamientos en tu cabeza, también pasas mucho tiempo sola, fuera de casa... mentalmente es duro estar siempre al 100%”, añadió.

Al respecto, aseguró que “bajar en el ranking nunca es satisfactorio, es un paso atrás y mentalmente es difícil. Por eso es importante darle valor a esa parte al igual que a todo lo demás”.

“La salud mental es una pata de la mesa a cuidar igual que el físico, la táctica y el descanso. Cuando has alcanzado niveles de juego muy buenos físicamente, jugar mal un momento importante es más mental. Si puedes cuidar eso y la parte física para aguantar los partidos interminables, es un gran punto a favor que puede marcar la diferencia”, cerró.