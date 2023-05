¿LeBron James se retira? La enigmática reflexión que dio tras la eliminación de Los Angeles Lakers

La eliminación de Los Angeles Lakers ante Denver por 4-0 en las Finales del Oeste de la NBA, podría ser mucho más dolorosas para los 17 veces campeones de lo que parece. Esto, ya que en la conferencia post partido, LeBron James habló abiertamente de la posibilidad de retirarse.

Una situación que no había sucedido en el pasado y que sin duda deja en jaque a la franquicia californiana debido a que el “Rey” aún tiene un año de contrato garantizado y otro con opción de jugador. La posible salida prematura de James significaría comenzar nuevamente un proyecto que no ha tenido estabilidad durante los últimos cuatro años.

“Veremos lo que pasa más adelante. Siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Sobre seguir adelante con el básquetbol, tengo mucho en lo que pensar”, fue la frase que dinamitó la NBA. Declaración que se dan justo después de que el basquetbolista de 38 años rozara un triple doble de 40 puntos en la caída ante los Nuggets por 111 a 113.

Obviamente la declaración sorprende por el gran momento personal de James, quien lejos de demostrar una caída en su nivel, esta temporada dio con uno de sus mejores años anotadores, logrando promediar 28,9 puntos por partido, con un 50% de efectividad en tiros de campo, 8,3 rebotes y 6.8 asistencias.

Pero ni siquiera eso logró calmar la frustración de un James que vuelve a perder en Finales de Conferencia por primera vez desde 2009 cuando cayó con los Cavaliers ante Orlando Magic. Desde aquella oportunidad, hasta este lunes en California, el nacido en Akron acumuló nueve victorias en dicha instancia.

“Fue un viaje bastante genial, pero no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido ser incapaz de ser parte de las Finales de la NBA”, admitió James.

Luego de aquella declaración, volvió a admitir que no ve con claridad el futuro y que para el equipo es un golpe fuerte no haber vuelto a las Finales de la NBA. “Ni siquiera he pensado en el próximo año. No lo sé. Tuvimos una gran racha, pero nos quedamos cortos en nuestra meta que es ganar campeonatos. Sobre eso gira esta franquicia. Es decepcionante”, expuso.

De hecho, tal notoriedad tomó la declaración del cuatro veces campeón, que Rob Pelinka, GM del equipo angelino abordó la situación. “Ha dado mucho al baloncesto y cuando haces eso, te ganas el derecho a decidir si quieres dar más. Hablaremos con él en los próximos días” , confesó a Los Angeles Times.