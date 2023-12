Leonardo Gil sale a respaldar a Gustavo Quinteros en sus días más complicados en Colo Colo

Colo Colo ya mira de reojo a 2024. Pese a que el cuadro Popular aún debe terminar su participación en el Torneo Nacional y disputar la final de Copa Chile, en Blanco y Negro están en plena programación para la siguiente temporada.

Trabajo en donde el futuro de Gustavo Quinteros es el tema principal. El técnico argentino termina contrato a final de año y en la directiva no hay consenso sobre su renovación. Por parte del DT tampoco hay convencimiento absoluto, ya que uno de sus grandes anhelos es tomar la banca de la Roja.

Eso sí, hay alguien que tiene clara su postura. Se trata de Leonardo Gil, quien aprovechó la conferencia de prensa de Colo Colo para respaldar al que ha sido su entrenador los últimos tres años. Valoró el trabajo que ha realizado Quinteros y la identidad que le ha entregado al cuadro albo. Además, evitó hablar de fracaso por no haber ganado el título nacional este 2023.

“Es un gran técnico, en tres años ha hecho mucho, zafó del descenso, salió campeón y potenció a muchos chicos. Ha formado muy buenos grupos, y eso es importante para pelear cosas. En estos tres años hemos logrado objetivos y ojalá este año podamos ganar la Copa Chile y clasificar directo a la Libertadores”, comenzó explicando el mediocampista.

Apoyo que también explicó con la labor que ha tenido el estratega en torno al plantel. “Es muy importante para una institución tener una identidad y creo que Gustavo le ha dado eso a Colo Colo. Le ha dado réditos en algunas competencias y en otras no tanto, pero me parece importante lograr esa identidad”, sostuvo.

Finalmente, pese a dejar clara su postura admitió que la determinación se dará entre el técnico y los dirigentes albos. “Tres años para un DT es mucho, y a la vez es poco porque es difícil que un técnico dure tanto en el mundo. Son los primeros que salen cuando no se dan resultados, pero acá lo importante es tener un proyecto, una base desde los juveniles. Creo que Quinteros lo ha hecho bien, pero es decisión de él y de los dirigentes”, comentó.

“La palabra fracaso depende de cómo se toma”

No solo de Quinteros habló el ex Rosario Central. Aprovechando que este fin de semana se termina el torneo, Gil valoró el desempeño de Colo Colo en este 2023, aclarando que lo conseguido por el equipo está lejos de ser un fracaso.

“Creo que la palabra fracaso depende de cómo se toma. Fracaso es no pelear el torneo hasta el final, quedar fuera de competencias internacionales, no darle minutos a tu cantera.. Como equipo hemos logrado cosas buenas, y Colo Colo sostiene esto hace 3 años. En la competencia internacional hemos fallado y es la deuda pendiente”, confesó.

De igual forma fue crítico con su rendimiento durante el torneo. “Hay partidos que no he jugado bien, he estado por debajo de mi nivel y sigo trabajando para dar lo mejor y adaptarme a la posición que me toque. En lo individual he pasado varias marcas personales pero no se ve reflejado por los resultados. Juego fútbol, juego en equipo y eso es lo más importante, mantenernos unidos”, mencionó,

A modo de cierre también entregó su reflexión sobre los cambios que debe tener el equipo y el torneo para mejorar de cara a 2024. “Pienso que hay muchas cosas para mejorar no solo a nivel de equipo, sino también de selección y programación. No solo se necesita más inversión, hay que darle más rodaje a juveniles y que se puedan vender, no estar parados un mes y volver a jugar, y después parar dos semanas de nuevo”, concluyó.