Lionel Messi a Miami: la reacción de la prensa internacional por el arribo de la Pulga a la MLS

Sin duda fue una de las grandes noticias de este miércoles. Lionel Messi confirmó que el próximo equipo en su carrera será el Inter de Miami propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

“Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí”, comenzó señalando el transandino en una serie de entrevistas concedidas en España a los medios Sport y Mundo Deportivo.

También en la ocasión declaró que en Europa no habría jugado en otro equipo que no fuera el Barcelona. “La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la liga de Estados Unidos”.

Una vez conocido esto, la prensa internacional dio cuenta del movimiento del mercado y el pronto arribo de Messi a Estados Unidos.

En Argentina, Olé tituló: “Messi explicó su decisión de irse al Inter Miami: ‘Quiero pensar más en mi familia’”. Añadieron que “Leo confirmó que seguira su carrera en el equipo de la MLS y fue crítico al contar por qué no se dio su regreso al Barcelona”.

En Francia, L’Equipe publicó que “Lionel Messi anuncia que eligió a Inter Miami”, acompañando el mensaje en las redes sociales con una fotografía vistiendo la camiseta del PSG.

Globo Esporte de Brasil también reaccionó indicando que “Inter Miami contrata oficialmente a Messi”. Agregaron que “Messi dice que no estaba contento en PSG y confirma el trato”.

Lance, por su parte, expuso que “Messi rechaza al Barcelona y elige jugar para un equipo de la liga de fútbol de Estados Unidos”. Complementan que “el argentino tenía una oferta astronómica del fútbol árabe e interés del club blaugrana, pero se decantó por Miami”.

La prensa estadounidense también hizo rápido eco de la información. El Miami Herald tituló “’Me voy a Miami’: la leyenda del fútbol Lionel Messi dice que tiene la intención de jugar para el Inter Miami”.

Y en su versión en español el Nuevo Herald publicó “Oficial: Messi confirma que viene a jugar al Inter Miami”. Más adelante apuntaron que “el astro argentino confirmó en un video su decisión de jugar en el equipo de la MLS y desechó las opciones de regresar al Barcelona o firmar por el Al-Hilal de Arabia Saudí”.

USA Today, a su vez, advirtió que “Messi se unirá al inter de Miami, pero el acuerdo con la MLS no está en un cien por ciento”. De todas maneras destacaron que es “un avance sorprendente que lleva al campeón de la Copa del Mundo de 2022 y siete veces ganador del Balón de Oro de la FIFA a uno de los equipos más nuevos de la liga”.

La noticia también fue reflejada por el New York Times. “Messi, el héroe argentino de la Copa del Mundo, dijo que su próxima parada sería Inter Miami de la MLS”.