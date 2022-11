Lionel Scaloni asume el golpe que sucumbe a Argentina: “Es difícil de asimilar; no queda más que levantarse”

Argentina quería celebrar en su debut en el Mundial de Qatar, pero tendrá que seguir esperando. La Albiceleste cayó por 1-2 en el inicio del Grupo C de la Copa frente a Arabia Saudita con dos tantos que llegaron en el inicio de la segunda mitad.

Tras el encuentro, el técnico de los transandinos, Lionel Scaloni, salió a tratar de explicar lo sucedido. “Es difícil de asimilar. En cuatro o cinco minutos nos hicieron dos goles, fueron los únicos tiros al arco. No queda nada más que levantarse. Hay que ganar los siguientes dos partidos. Hoy fue un día triste, pero cabeza arriba y a seguir”, señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“El primer tiempo fue todo nuestro, las situaciones de fuera de juego en otro momento eran gol. En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, sabíamos que un gol podría cambiar el panorama y así pasó. Nos empatan y en la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Los jugadores están doloridos y pensando en el resultado adverso”, reconoció el adiestrador.

Pero la meta está lejos de cambiar. “Seguimos pensando de la misma manera que antes del partido. El Mundial tiene estas cosas, hay veces que puedes ser infinitamente superior y se te complica en dos jugadas. Más allá de eso, en el segundo tiempo no estuvimos bien. Igual generamos nuestras situaciones dentro de la atmósfera del partido”.

“Perder nunca está bueno. Ni el primero ni el segundo ni el tercero. El partido se nos escapa en nada. No hay momentos para elegir cuando perder, menos después de una dinámica positiva como la que traíamos”, continuó Scaloni.

“Veníamos bien, mejor no podíamos llegar, pero las grandes competiciones no te dan tiempo de equivocarte. Hoy pasó así. En el peor de los momentos. No queda más que levantarse, no hay otra lectura. Hay que ganar los dos partidos”, cerró el DT

Lautaro Martínez: “La derrota duele mucho”

Uno de los protagonistas del partido fue Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán anotó en dos oportunidades, pero en ambas el VAR determinó que lo hizo en posición de adelanto.

“Perdimos el partido por errores nuestros. Sobre todo en el segundo tiempo, en el primero pudimos marcar más de un gol”, comenzó señalando en la transmisión oficial del partido.

“Esto es el Mundial, ahora debemos descansar y pensar en las dos finales que vienen”, continuó pensando en los paridos contra México y Polonia.

A su vez, realizó una autocrítica grupal por lo mostrado ante los saudíes. “El de hoy era un rival difícil. Por eso salimos de esta manera. En el segundo tiempo nos equivocamos. En los detalles los partidos se marcan la diferencia”.

“La derrota duele mucho. Queríamos empezar este Mundial ganando, pero ya pasó, ahora debemos corregir, entrenar y descansar”, cerró Lautaro Martínez.