¿Llega al Superclásico? El plan de trabajo de Charles Aránguiz para debutar en la U

“Tenemos todavía un par de días y seguramente con los médicos, el preparador físico y el entrenador, veremos si estoy disponible”. La frase pertenece a Charles Aránguiz y busca frenar a la preocupación que existe sobre su forma física.

Inquietud que nace por la intermitencia que ha tenido este año el ahora volante azul y un lapidario informe de prensa que emana de Brasil. “Charles lleva un mes de baja debido a un edema óseo en ambos tobillos. De hecho, sufre problemas crónicos en el lugar y no puede recuperarse al ciento por ciento”, asevera Globoesporte.

Y el dato no es menor. El Príncipe no disputa un encuentro desde el 30 de junio pasado, cuando ingresa en el minuto 71 del duelo del Inter con Criciuma por la Primera División brasileña. Luego, el 2 de julio, vuelve a resentirse de la mencionada dolencia y tal como él mismo describe, no pudo entrenar durante quince días. “Estuve dos semanas parado. Pero antes de llegar aquí ya estaba corriendo y haciendo algunos trabajos, entonces no es que tuve una parada demasiado larga”, enfatiza.

Por lo mismo, en el Centro Deportivo Azul lo están llevando de a poco. Durante el fin de semana pasado, hubo una estricta revisión médica para conocer el estado de su lesión y práctica reducida en La Cisterna. Luego lo juntaron con el resto de sus compañeros, pero trabajó con los titulares que derrotaron a Copiapó y la exigencia fue bastante moderada.

No obstante, desde el pasado martes, Aránguiz no ha dejado de ejercitarse con el primer equipo y si bien, al principio sus cargas eran diferenciadas, desde el CDA,. aseguran que ya está haciendo entrenamientos normales y se espera que muy pronto alcance su mejor forma. “Aquí estamos en ese proceso de buscar entrenamientos más dinámicos con el grupo, que sea todo bien natural. Así que por ahora estoy bien”, afirma el futbolista.

La pregunta es cuánto le durará esa condición, pues los números no acompañan al nacido en Puente Alto. En la categoría de honor, este año ha dicho presente sólo en siete encuentros (sólo en dos como titular) y todos se jugaron en el mes de junio.

Por su parte, en el torneo gaúcho tuvo mayor participación con 12 compromisos y 10 estelaridades. Sin embargo, eso fue en el primer trimestre y una lesión ocular lo saca de competencia a fines de marzo y que lo lleva al quirófano. Luego, cuando se recupera, el tobillo lo deja fuera hasta fines de mayo, cuando juega dos encuentros por la Copa Sudamericana y en ninguno suma los 90 minutos.

¿Debutará en el Superclásico?

La presencia de Aránguiz en el partido más relevante de nuestro torneo, el clásico ante Colo Colo, dependerá mucho de cómo se sienta el volante. En el CDA tienen una pauta de trabajo que busca su mejor forma lo antes posible, pero no quieren arriesgar a perderlo por más que el duelo ante el Cacique tenga una amplia caja de resonancia.

“Es un partido importante, diferente y en lo personal, me estoy integrando con el grupo... Hasta ahora me estoy sintiendo bien, así que esperemos que de aquí al sábado pueda estar bien y ser opción, sino seguiremos poniéndonos a punto y estar luego a disposición, al 100%”, son los deseos de la flamante contratación.

No obstante, este jueves y viernes serán claves para la decisión. Son los días en que el adiestrador Gustavo Álvarez hará la práctica de fútbol y sostendrá una conversación con los doctores del club, su preparador físico, Marcelo Figueroa, y el propio involucrado.

“No quiero decir que voy a jugar el sábado o que estoy para 30 o 40 minutos porque hay que ir día a día. Estamos evaluando con el preparador físico, con Gustavo y ellos verán si estoy a disposición o no. Pero de parte mía, hay sensaciones muy buenas, que día a día voy mejorando y encontrando mi mejor forma”, anuncia el Príncipe.

Por lo mismo, aunque no inicie en el minuto uno, Charles Aránguiz irá en la lista de citados. No sólo para que debute en su nuevo paso por la U, sino también para el otro rol que debe cumplir: el ser un faro para las nuevas generaciones y una inyección anímica para los más grandes. No por nada, es definido en La Cisterna como “un jugador de clase mundial”.

“Vengo como un jugador con experiencia, si puedo ayudar al grupo va a ser desde ahí, pero vengo a competir, a ganarme un lugar, soy un jugador más, se me evalúa como tal y más adelante el técnico verá en qué momento estoy a disposición del equipo, pero en esta etapa, mostrar toda la experiencia que aprendí en otros lugares”, concluye el mítico mediocampista.