“Lo estamos buscando por Google Maps”: el nuevo escándalo de Ricardo Centurión que sacude al Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros

Ricardo Centurión vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque, ahora, el jugador de 31 años preocupa. El futbolista estuvo más de diez días desaparecido, algo que ha golpeado dentro de Vélez Sarsfield, su actual club.

Fue Fabián Berlanga, presidente del Fortín, quien se encargó de entregar la noticia sobre el talentoso jugador: “No sabemos nada de Centurión. Desapareció de un día para otro, estamos preocupados. Lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de diez días que desapareció”, señaló en Radio La Red.

“La situación con Centurión se puso difícil, cortó la comunicación con nosotros. Es muy triste porque pusimos todo a su disposición”, sentenció.

En ese sentido, Gustavo Quinteros, técnico del club de Liniers, también mostró su preocupación por la situación del atacante: “Estoy muy triste porque hablé mucho con Ricardo. Tratamos de todo, gente del club, los compañeros, jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol, estar bien”, comenzó diciendo el estratega, tras el triunfo de Vélez en la Copa Argentina.

“Lamentablemente no pudimos, él no pudo. Ojalá que podamos ayudarlo para que pueda hacer una recuperación, primero como persona y después que siga jugando al fútbol”, añadió el extécnico de Colo Colo.

Sin embargo, los medios argentinos entregaron una versión de su posible paradero. Frente a la interrogante de su ubicación, durante las últimas horas se dio a conocer que Ricky estaría en su domicilio familiar y tendría un buen estado de salud. En ese sentido, en Crónica aseguraron: “No se presenta a los entrenamientos y está en la casa. No contesta los mensajes, no recibe llamados ni atiende a nadie”, consignaron.

Por otro lado, en el programa Nadie Nos Para de Rock & Pop, complementaron esa información: “Charlé unos minutos con él, y no es que Ricardo Centurión está desaparecido, sino que no tienen comunicación con él desde hace diez días, apagó todos los teléfonos. Lo que también saben es que está con la familia, que se mudó de Puerto Madero para Zona Sur, de donde es él”, señaló el exfutbolista de Racing Hugo Lamadrid.

La ilusión en su llegada

Centurión ha estado constantemente involucrado en este tipo de conflictos. Sus indisciplinas y problemas con las adicciones no le han permitido brillar en la línea de lo que prometía.

Sin embargo, muchos se habían ilusionado con su regreso al fútbol en Vélez, luego de un corto y conflictivo paso por Barracas Central, donde fue apartado del plantel por cometer una serie de actos de desobediencia y por falta de compromiso.

Desde fines de 2023 comenzó a entrenar con el Fortín. Su llegada coincidió con la de Quinteros, quien se vio entusiasmado con Centurión: “Es un chico que se está recuperando. Nosotros le estamos dando todas las posibilidades para que entrene. Esperamos recuperarlo a él como persona y darle la posibilidad de que esté con el grupo, de que pueda ser uno más, y a partir de ahí, si está todo bien, lo vamos a tratar como un jugador más, como lo que es”, señaló en ese entonces.

No obstante, a pesar de que tiene contrato hasta fin de año, nuevamente vive un episodio polémico que lo aleja de las canchas. El futbolista no juega un partido oficial desde el 16 de abril del año pasado, cuando vestía la camiseta de Barracas Central, donde solo disputó diez cotejos en los que entregó una asistencia.