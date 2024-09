¿Lo extrañará Ricardo Gareca? El rendimiento de la selección chilena con y sin Alexis Sánchez

La lesión de Alexis Sánchez deja un vacío enorme en la selección chilena. Hace un par de semanas, el delantero de Udinese sufrió una complicación muscular que le han impedido reestrenarse con el equipo italiano, pero que también lo deja fuera de los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas en Argentina y frente a Bolivia.

De acuerdo con los reportes departamento médico del equipo friulano, “Alexis Sánchez sufrió una lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento”.

Contratiempo que, al menos en principio, dejaría al atacante chileno fuera de las canchas como mínimo dos semanas. Si embargo, días más tardes del incidente, el técnico del primer equipo advirtió sobre los plazos de recuperación.

El alemán Kosta Runjaic entregó detalles del momento del Niño Maravilla, aunque aseguró que todavía no existe una fecha estipulada para su regreso a las canchas.

“Todavía tomará algún tiempo, debemos tenerlo en observación y ver cómo evoluciona la situación. No estará durante un mes y tendremos que centrarnos en su recuperación. No estamos contentos con la lesión y Alexis tampoco. Queríamos un regreso diferente, pero así es el fútbol”, explicó el adiestrador germano.

Sin embargo, el tocopillano no fue incluido en la lista oficial de Udinese para los registros de la Serie A italiana. Situación que aumenta la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión del chileno.

La escuadra friulana se resigna a no contar con su delantero estrella, al menos por el momento. Situación que llevó a la dirigencia a tomar la drástica decisión que enciende la alarma en los medios italianos.

Medida que instala cierta inquietud sobre la condición física del Niño Maravilla. De acuerdo con los medios locales, el atacante recién podría retornar después de la próxima fecha FIFA, fijada para octubre.

Escenario que dejaría al Dilla fuera de los duelos de Eliminatorias ante Brasil en Santiago y en la visita ante los colombianos, en Barranquilla. Posibilidad que se acrecienta después de la no inscripción realizada por el club de Udine, que incluso podría renunciar a su estrella por el resto del semestre.

El peso del Dilla

En Buenos Aires, ante la poderosa selección campeona del mundo, la Roja deberá prescindir de su goleador histórico y su principal figura en el ataque, quien hasta suma 166 partidos con la camiseta nacional, de los cuales 150 lo hizo como titular.

“Sobre las bajas de Claudio Bravo y Alexis Sánchez, no hace falta que lo diga yo, son jugadores que han hecho historia en su selección, tienen renombre mundial. Siempre es mejor que no estén, eso está claro, porque son jugadores increíbles. Chile no es que sea más débil porque no los tenga a ellos dos, pero sí es evidente que son dos grandes jugadores”, explicó el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en la previa del duelo clasificatorio.

En ese largo más de un centenar de presencias, el tocopillano marcó 51 conquistas. De esos goles, 30 fueron en partidos oficiales como Eliminatorias Sudamericanas, la Copa del Mundo, partidos de Copa América y de la única participación de Chile en la Copa Confederaciones (2017).

Cifra que no solo llama la atención por condición de tal, sino también por la importancia que han tenido en el resultado de ese partido en concreto, en diferentes escenarios.

De acuerdo con los datos recabados por El Deportivo, Sánchez marcó en 24 partidos de esa categoría, ya que en seis de esos enfrentamientos celebró un par de veces en la misma jornada.

Sumario que deja en evidencia la verdadera importancia de la estrella chilena en el rendimiento del equipo nacional. La mayoría de las veces que Sánchez anotó, la Selección se llevó un triunfo, siempre en la estadística de duelos en competiciones oficiales, sin amistosos.

Cada vez que Sánchez pudo poner su nombre en el marcador en ese tipo de choques, el Equipo de Todos ganó en 17 de esos 24 encuentros. Es decir, cuando el tocopillano celebró, la escuadra venció casi un 71% de esos lances.

Es más, Chile solo perdió en una ocasión, el 20 de octubre de 2020, en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, cuando el visitó a Uruguay y perdió 2-1 en un polémico final.

Además, el equipo nacional obtuvo seis empates con el Dilla entre los anotadores. El más doloroso fue en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando la Roja igualó 1-1 con los locales, pero fue eliminado en los penales.

Jugador determinante

Pero existe otro expediente en el que destaca la ausencia del exjugador de Barcelona de España y el Inter de Milán. Si su presencia es determinante en el juego, su prominencia es incluso más singular en cuanto a su presencia.

Siempre en el ítem de partidos por competiciones oficiales, el atacante de 35 años suma un centenar de presencias, con un saldo de 45 victorias, 20 empates y solo 35 derrotas.

Es decir, cada vez que Sánchez estuvo en cancha en este tipo de enfrentamientos, Chile logró un rendimiento del 52% de puntos logrados respecto de las unidades posibles.

Al contrario, cuando el Niño Maravilla no estuvo en ese tipo de duelos, el porcentaje de la Selección baja varios puntos. Así, la ausencia del tocopillano anota un registro de solo ocho triunfos, siete empates y diez caídas. Números que marcan una rentabilidad de solo un 45%.