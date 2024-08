Los descargos de la glamorosa nadadora paraguaya que fue echada de la Villa Olímpica por “conducta inapropiada”

Luana Alonso, la mediática nadadora paraguaya, no tuvo figuración alguna en la piscina. Sin embargo, fuera de los recintos deportivos, su presencia no pasó inadvertida desde su llegada a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La atleta representó a los guaraníes durante los Juegos Olímpicos en la capital francesa. Terminó sexta en su serie de la primera ronda de los 100 metros mariposa y no logró avanzar a las semifinales de la prueba.

Después de su salida, se la vio caminando con la ropa que ella misma eligió, en lugar de los uniformes oficiales proporcionados por los jefes de la selección paraguaya.

Con más de 600 mil seguidores en redes sociales, también se la vio pasando el rato con otros atletas. Incluso tomándose una selfie con la estrella del tenis Rafael Nadal.

En ese momento, dentro de la delegación sudamericana no solo se detenían para comentar que solo estaba generando contenido para sus redes. Sino que ya se hablaba de que distraía a sus compañeros de equipo que todavía estaban compitiendo en los Juegos.

Pero no solo su actitud en los recintos oficiales perturbó a las autoridades paraguayas. Durante su estancia en la Ciudad Luz, Alonso también disfrutó de un viaje a Euro Disney en la misma capital y se encontró con Roger Federer.

También aprovechó al máximo su estancia en Francia. Se alojó en un hotel de lujo llamado Pastel, muy cerca del Arco del Triunfo, además de visitar muchas de las tiendas exclusivas y museos de la ciudad.

Fuera de la Villa

Eventos que colmaron la paciencia de las autoridades deportivas de su país. En declaraciones al diario galo Le Parisien, un miembro del Comité Olímpico de Paraguay dijo que la nadadora se retiró por voluntad propia, pero insistió en que la joven hizo sentir incómodos a los demás atletas y a la delegación del país.

“Ella se retiró de la natación y por eso se fue. Nunca fue excluida. Al llegar a Francia, empezó a comportarse de manera individualista y no como miembro del equipo. Eso es lo que hizo que los demás atletas y la delegación se sintieran incómodos. Eso es todo. No hay ningún gran drama”, aseguró un miembro de la comisión guaraní.

Comentarios que solo confirman las declaraciones de Larissa Schaerer, jefa de misión del equipo de Paraguay, advirtió que fue sacada de la Villa Olímpica, ya que “la presencia de Alonso creaba una atmósfera inapropiada dentro del equipo”.

Sin embargo, el Comité de Paraguay afirmó que Schaerer sólo le pidió a Alonso que confirmara su salida en un correo electrónico y no que tomara la decisión de sacarla de la villa atlética.

La defensa de la atleta

Pero la deportista de 20 años se defendió de tales acusaciones. “Son mentiras, es información falsa”, afirmó en sus canales personales, como no podía ser de otra manera.

“Solo quería aclarar que nunca me echaron ni me expulsaron de ningún lugar, por favor dejen de difundir información falsa. No quiero hacer ninguna declaración, pero tampoco voy a dejar que las mentiras me afecten”, publicó en su Instagram junto a una foto en la que disfrutaba de una bebida mientras se ponía el sol.

En la misma red social, contenido publicado el domingo en la noche, reveló que estaba de regreso en los Estados Unidos, con un video de ella en un automóvil con la bandera estadounidense ondeando afuera.

La paraguaya vive en Estados Unidos, donde asiste a la Universidad Metodista del Sur cerca de Dallas, Texas, y también nada para los Dallas Mustangs.

Sus reclamos surgieron después de clasificarse para los Juegos Olímpicos a través del sistema de universalidad, el mismo que garantiza que todos los países, sin importar su tamaño o nivel deportivo, tengan la oportunidad de participar en la máxima cita deportiva mundial.

“Yo quiero representar más a Estados Unidos”, confesó la nadadora semanas antes de competir en París. Palabras que sonaron como un descargo por haber clasificado por universalidad.

“Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir ‘no es la gran cosa que te vayas por universalidad’. Nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada”, comentó Alonso en la transmisión.