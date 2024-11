Los descargos de Williams Alarcón tras ser liberado de la Roja por lesión y jugar por Huracán

Este sábado Williams Alarcón ingresó en el minuto 63 en el triunfo de Huracán sobre Independiente en la liga argentina. Con este resultado, el Globo igualó los 42 puntos de Vélez Sarsfield, actual líder de la competencia.

Claro que la presencia del exvolante de Colo Colo llamó la atención, pues el jugador había sido liberado de la nómina de la Roja debido a una lesión en el aductor, quedando descartado para los partidos contra Perú y Venezuela por las Eliminatorias.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la FFCH junto al Cuerpo Médico de la Selección Chilena informan que el jugador Williams Alarcón ha sido liberado de la convocatoria de la fecha FIFA de Noviembre. El volante sufrió una lesión de aductor en el último partido de su institución, cuya recuperación supera los plazos de la próxima fecha de Eliminatorias CONMEBOL”, señalaban desde la ANFP a través de un comunicado.

Ahora, el mismo jugador aclaró qué sucedió desde el informativo difundido desde Quilín hasta el momento del partido por Huracán. “Ante la duda y especulaciones de algunos… Quiero darme el tiempo de aclarar los comentarios erróneos y mal intencionados”, expresó en una historia en Instagram.

“En el transcurso del primer tiempo del partido contra Newell’s el pasado martes, sentí una molestia en el aductor, lo que provocó que saliera al finalizar los 45 minutos por precaución. Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que ante esta situación no podría estar en esta nueva convocatoria, por lo que decidieron desconvocarme, comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100% para dar pelea hasta el final”, dejando en claro que no se trató de una estrategia para jugar en su club.

“Jamás le diría que no a mi selección, ni menos inventar una lesión como he leído. Representar a mi país es un sueño que he tenido toda la vida, por lo que deseo y espero siempre poder estar a la altura que merece”, cerró Alarcón.

Palabras que explican el mensaje de apoyo que había entregado antes su compañero de equipo y de la selección Rodrigo Echeverría en redes sociales.

“Mi hermano, no sabes cómo te banco, yo sé que siempre quieres estar”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram. “A veces la prensa informa y exponen al jugador y no se dan el trabajo de averiguar y preguntar. Vamos arriba, que eres de verdad”, sentenció.

Cabe señalar además que la liberación de Alarcón permitió que Arturo Vidal se sumara a la convocatoria de Ricardo Gareca, aprovechando el puesto disponible en la zona de volantes.

La Roja se medirá contra Perú como visitante este viernes 15 de noviembre, a partir de las 22.30 horas de Chile. Luego, como local, el Equipo de Todos recibirá a Venezuela el martes 19 a las 21.00 horas.