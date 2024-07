Los millonarios premios que reparte la Eurocopa y los incentivos de las selecciones top por ganar el título

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Los jugadores de Inglaterra se repartirán US$ 30 millones si ganan la Eurocopa, claro que Harry Kane y Jude Bellingham se repartirán 12. FOTO: REUTERS.

La UEFA pone US$ 358 millones, contra 72 millones de Copa América. El campeón de la Euro sumará 31 millones versus 16 del otro torneo. Cada jugador de España se llevará US$ 470 mil si es campeón, Alemania 432 y Francia 324. Inglaterra repartirá US$ 30 millones entre el plantel.