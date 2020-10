Los números no mienten: este es el peor Colo Colo de todos los tiempos

Los números de Colo Colo en esta temporada han sido lejos los más malos en años. Por el Torneo Nacional, jugando en su casa, los albos tienen un registro de una victoria (en la primera fecha), un empate y cinco derrotas. De ellas, las últimas cuatro fueron consecutivas, algo inédito en la historia del Cacique. Mientras que en la Copa Libertadores, el saldo no fue mejor: dos victorias y cuatro derrotas y apenas tres goles a favor y nueve en contra.

En un ejercicio estadístico, donde se consideran las cinco peores campañas albas, combinando el Campeonato Nacional y los torneos internacionales y asignando tres puntos al ganador, al finalizar los primeros 20 partidos, el equipo de esta temporada es el peor de todos. Es el con menor puntaje (16), el con peor diferencia de gol (-12) y el con más derrotas.

La peor ubicación histórica del Cacique en un torneo terminado es el penúltimo puesto en 1945. Ese año fue undécimo entre 12 equipos.

En opinión de exfutbolistas e hinchas ilustres, hay consenso en que a pesar del plantel que tiene, la versión 2020 es la peor que han visto. Para Fernando Astengo, defensor del cuadro popular en la década del 80, no hay dudas. “De los equipos que he visto de Colo Colo, este es el peor de todos. Lo que vimos ante Wilstermann fue muy triste”, señala.

Leonardo Véliz, finalista con el Cacique de la Copa Libertadores en 73 y mundialista al año siguiente, también coincide en el análisis. “Si veo la tabla y veo a Colo Colo penúltimo, digo ‘este es el peor Colo Colo de todos los tiempos’. Si no es gol, pega en el palo. Pero el análisis es más profundo”, apunta.

Leonel Herrera, compañero del Pollo en aquel mítico equipo, coincide. “La historia no miente. No recuerdo algo así. Cuando llegó Arturo Salah hubo una mala campaña y luego se recuperaron. Antes de eso, en los 60, creo que Colo Colo no clasificó dentro de los ocho primeros y jugó una Promoción. Fueron las únicas dos etapas malas que recuerdo. Hoy no hay buenos jugadores en Colo Colo. Les falta mucho. Los equipos chicos han progresado mucho también. No es casualidad. Hace años vengo diciendo que iba a llegar un momento en que la parte física iba a superar a la técnica. Corriendo, los equipos superan a cualquiera. Y lamentablemente, los jugadores de Colo Colo no están preparados. Perdieron mucho tiempo en las peleas con los dirigentes”, sentencia Chuflinga. “El problema es que este Colo Colo no tiene categoría. Basta ver qué pasó con el Wilstermann nomás. Nunca un boliviano había ganado en Chile. Yo ruego para que nos podamos salvar del descenso. Porque estar en los últimos puestos genera una costumbre y cuesta salir. Hay que hacer un trabajo sicológico también. El riesgo existe”, insiste.

Fabián Estay, exvolante de los albos en los 90 y mundialista de 1998, ve con mucha inquietud lo que ocurre. “No sé si será el peor Colo Colo. A mí siempre me tocó enfrentar al Colo Colo campeón de América, después llegué a un Colo Colo, el 95, que había tenido algunos baches, pero el equipo salió varias veces campeón. Vino la quiebra, pero deportivamente este es un Colo Colo en crisis, eso es real. Si ganaba La Serena era el último de la general. Se tiene que hacer una reestructuración muy importante, buscar gente que refresque el espíritu de Colo Colo, eso pasó en la quiebra: con mucha gente joven y canterana se terminó siendo campeón. La prioridad ahora es que el equipo se salve. Es primera vez en la historia que yo veo un Colo Colo que está peleando el descenso y que juega tan mal”, plantea.

Eddio Inostroza, ayudante técnico de Mirko Jozic en Colo Colo 91, se suma al juicio. “Es lamentable lo que pasa. Nadie creía que podía venir esta debacle tan profunda. Estar postulando a una magra campaña histórica es terrible. Lo que tiene que hacer es salvarse del descenso, nada más. Sería nefasto si pasara. Habría que sentarse un buen tiempo para analizar. Los jugadores han perdido la fe en sus condiciones. Ese mal momento anímico se contagia. Hace poco tiempo gozábamos del récord de Paredes y ahora estamos en lo más profundo de la tabla. La gestión ha fallado. No podemos desconocerlo. No creo que haya sido el ideal de ellos, pero no dio. Esto viene de arrastre. Desde Mario Salas para acá. Hay que hacer mucho en Colo Colo. Hay que solventar gente responsable de capacidad en las cadetes, un líder que forme un staff para un Centro de Formación. Se tiene que hacer. Y, después, la renovación tiene que venir. No se saca nada con traer figuras de 35 o 36 años. Hay que revitalizar el plantel. Que nuestro mejor jugador sea Paredes, con 40 años, es sintomático. Hay que cuestionarse todo para asumir. Colo Colo está enfermo”, sentencia.

El historiador Sebastián Salinas aporta varias reflexiones. “Si bien los procesos hay que evaluarlos cuando terminan, si no es el peor Colo Colo de la historia, pega en el palo. Incluso, si se compara con el del primer semestre de 1988. Ahí se salvó del descenso por un repunte y porque el campeonato tenía un sistema de tramos y eso le permitió llegar a la Libertadores", expone.

En esa línea, lo compara con otros equipos albos. “Antes había algún equipo chileno que destacaba internacionalmente, pero ahora ninguno. En general, el nivel del fútbol chileno está muy malo. Entonces, este equipo es el peor dentro del peor nivel del fútbol chileno”, afirma. Y propone una solución: “Gustavo Quinteros, para la segunda rueda, tiene que dar un golpe de timón, porque hay jugadores que no se explican por qué están en Colo Colo”.