Los problemas no dan tregua a Colo Colo: las peleas legales que afligen a ByN

En Colo Colo no se cansan de recibir malas noticias. Si no son problemas en la cancha por malos resultados deportivos- este fin de semana cayeron por 0-2 ante Iquique el Monumental- son multas económicas que golpean las arcas de un equipo que no lo pasa bien en ningún ámbito.

Es que el pasado 23 de octubre, Blanco y Negro recibió la notificación de la Conmebol en la que les exige el pago de US$ 3.500, en un principio multa era de $5 MIL pero se le descontó el 30% de acuerdo a una circular emanada por la entidad, que le será descontado del monto a recibir en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio que reparte la entidad. Un nuevo problema para las oficinas de Macul.

Lo cierto es que la falta del Cacique, según acusa la Conmebol, se basa en el incumplimiento en la infracción al artículo 1.3.1 correspondiente al Manual de Clubes del certamen continental. En uno de los duelos de local, disputado en el Monumental, el Cacique no entregó 48 horas antes del duelo el itinerario que cumpliría el equipo que en ese momento conducía Gualberto Jara. Esto amerita una sanción, según el reglamento que todos los elencos participantes tienen en su poder. “El jefe de prensa del club deberá comunicar por correo electrónico a prensa@conmebol.com y al OMC, con antelación de por lo menos 48 horas previas a la primera actividad, la información sobre la agenda del equipo (calendario de entrenamientos, desplazamientos, ruedas de prensa, sesiones fotográficas y/u otras actividades”, advierte.

Las malas noticias para el Cacique, sin embargo, están lejos de acabar. La Serena demandó al equipo de Mosa por los derechos de formación de Juan Carlos Gaete, el futbolista que hoy está en Cobresal y solo estuvo un par de meses en Macul en 2019. Según advierten desde la Cuarta Región, en su demanda ingresada al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, se le deben $ 90 mil, correspondiente a tres años en juveniles de quien ya ha sido considerado por Rueda.

En tanto, Universidad de Concepción continúa adelante con la demanda en Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP contra Blanco y Negro por cerca de $150 mil por una cuota del pase de Ronald De La Fuente. El lateral llegó al Cacique en enero de 2019 y hoy solo suma cuestionamientos por su bajo nivel.