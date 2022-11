Los recados de Fernando Aguad tras la reelección de Pablo Milad en la ANFP: “Vamos a tener que regular el tema de los representantes”

Fernando Aguad no logró hacerse con el sillón de la ANFP. Lo intentó e irrumpió con fuerza en las últimas semanas gracias al apoyo de Colo Colo y O’Higgins, pero finalmente se quedó en primera vuelta. Una derrota que toma con tranquilidad, pero también con autocrítica.

Sus primeras palabras se dieron solo minutos después de que se confirmara la victoria de Pablo Milad tras una segunda vuelta en donde superó por 34 votos contra 15 que sumó Lorenzo Antillo. De hecho fue el primero de los candidatos en abordar los resultados.

“Fue un proceso limpio, yo traté de hacer lo mejor posible, dejé el alma buscando votos, conocí a un abanico de clubes que me sorprendió mucho, gente muy valiosa y que en los consejos no se escucha. Estoy conforme con lo que hice y el esfuerzo, felicito a Pablo y le deseo lo mejor en su gestión”, comenzó diciendo el dirigente de Palestino.

Pese a esas felicitaciones, mostró distancia del vencedor de las elecciones: “Obviamente fui crítico de Pablo Milad, jugué limpiamente, pero el consejo decidió la continuidad. Vamos a tener que regular el tema de los representantes y el de la multi propiedad. Viene una disposición de la FIFA a final de año que tendremos que acatar. Debería ser una tremenda gran segunda oportunidad porque fue una votación avasalladora”, lanzó.

También admitió que su candidatura tuvo errores, principalmente enfocado en los tiempos que destinó para el proyecto: “Me presenté muy tarde y obviamente eso tiene que haber afectado. Aunque esto también me dio la fortaleza y la libertad de hacer una campaña autónoma, no se tranzaron directores, se presentó una lista y fuimos a buscar votos con ideas. Me siento muy orgulloso”, comentó.

Sobre esa última declaración, también quiso ahondar, comentando en qué se basó su candidatura: ”Tratamos de buscar a los indecisos, tuvimos muchas reuniones, pero no lo logramos”, añadió el dirigente que contó con el apoyo de Colo Colo, O’Higgins, Palestino, U. Española, Iquique, Recoleta y Temuco.