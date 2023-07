Los secretos de la dieta de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz celebró con todo el domingo. El español de 20 años se coronó en Wimbledon, obteniendo así el segundo Grand Slam de su carrera. Y no lo hizo de cualquier forma. Al frente tenía a Novak Djokovic, su más cercano perseguidor en el ránking ATP (2°), quien había levantado el trofeo londinense en siete oportunidades.

Un duelo que en los primeros juegos parecía que se le escapaba de las manos tras caer por 6-1 en la manga inicial. Lejos de derrumbarse, se dio el ánimo necesario para la remontada “Al final me decía a mí mismo que tenía que subir el nivel”, declaró tras el encuentro.

Claro que esta fortaleza física y mental no es algo que haya estado preparando hace poco. A inicios de 2022, cuando aparecía entre los 20 mejores tenistas del mundo y con dos títulos ATP ya en su palmarés, entregaba las claves de su preparación para arrasar en el circuito ATP.

“Al principio era un desastre y, poco a poco, con la ayuda de mi equipo, he ido aprendiendo lo que tengo que comer y cómo tengo que entrenar en cada momento: en los torneos, cuando estoy en pretemporada, en semanas de entrenamientos”, señalaba en diálogo con la revista Mens Health.

Carlos Alcaraz sostiene el trofeo de Wimbledon. Foto: AP.

“El único secreto es trabajar y cuidar cada detalle a diario. Descansar, comer bien, entrenar al cien por cien... La suma de todos esos elementos es la clave y, honestamente, durante estos dos últimos años, lo he hecho todo mejor que nunca. No me he saltado ni una coma”, agregaba dando cuenta de su constancia.

Al mismo tiempo descartaba buscar aumentar el volumen muscular para centrarse en otros aspectos. “De momento creo que así me quedo. Para el tenis no es demasiado bueno tener mucho músculo. Prefiero no crecer más, mantenerme como estoy ahora y trabajar otros aspectos que son básicos para el tenis: la agilidad, la velocidad, la potencia”.

¿Qué come? Alcaraz da la clave de su alimentación. El español ha confesado que prefiere el pescado a la carne, por lo que lo incluye a menudo en su dieta, junto con ensalada y arroz. Otro alimento que siempre considera es la pasta, un gran aliado de la dieta de los deportistas.

Justo una hora y media antes de un partido es cuando come pasta: “Tomo un plato de pasta mezclada de gluten free. O sea, pasta con gluten y sin gluten, con una crema de cacao que se llama ambrosía que lleva aceite de oliva y dátiles”, dijo en una entrevista a Mundo Deportivo.

Durante el partido, el tenista opta por “una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y guaraná”, un snack que combina con plátanos. Además, uno de sus alimentos preferidos y que considera un perfecto aliado para la noche antes de un partido es el sushi: “¡Me encanta el sushi! Es muy bueno”, asegura. Por último, otro de los caprichos sorprendentes de la dieta de Alcaraz es el kebab.

Trabajo mental

Reponerse de un 6-1 abajo en una final, en un estadio lleno y contra Novak Djokovic de seguro no es nada fácil. Claro que Alcaraz hace bastante tiempo que trabaja el manejo de estas situaciones para salir con éxito.

“No me gusta mucho decirlo, pero creo que soy bastante bueno mecánicamente sobre la pista, en lo que se refiere a golpes y demás. Lo que sí tengo que trabajar es el aspecto mental. El estar concentrado todo el rato, el no bajar, el no tener altibajos en los partidos… Eso sí son cuestiones que tengo que mejorar bastante”, comentaba.

Y para ello utilizó una experiencia traumática como ejemplo. En 2021 fue pifiado en el Masters 1000 de París cuando se enfrentaba contra el local Hugo Gaston por los octavos de final de la competencia.

El hispano terminó abrumado con el ambiente en su contra y terminó cayendo por 6-4 y 7-5. “Fue el peor momento de mi carrera, porque era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Pero, a la vez, me alegra haberlo vivido tan pronto, porque ahora ya sé cómo gestionar ese tipo de situaciones. Para mí el tenis es algo casi puramente mental. Al final, estás tú allí solo en la pista, y eres tú y solo tú quien tiene que sobreponerse a los problemas y saber encontrar soluciones”.

Al final toda esta preparación comienza a dar su frutos y el mundo del tenis aprecia la irrupción del español, parte de la nueva generación de tenistas que llegan a tomarse el circuito.