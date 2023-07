Carlos Alcaraz celebra el triunfo contra Djokovic: “Es genial hacer historia en Wimbledon contra una leyenda”

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic lo dieron todo, pero al final fue el español el que terminó celebrado. En número uno de la clasificación ATP se impuso en cinco sets de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 al balcánico, conquistando su segundo Grand Slam, el primero sobre la hierba de Wimbledon.

Tras el encuentro, el murciano declaró que esto “es un sueño hecho realidad para mí. ¡Me enamoro de la hierba ahora mismo!”, señaló sobre la cancha.

“Dije antes, es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido, estaría muy orgulloso de mí mismo, haciendo historia en este hermoso torneo, jugando contra una leyenda de nuestro deporte. Para mí, es increíble”, añadió más adelante.

“Para un chico de 20 años no esperaba llegar tan rápido a estas situaciones. Estoy muy orgulloso de mí mismo; Estoy muy orgulloso del equipo que tengo, del trabajo que hacemos todos los días para poder vivir esta experiencia”, agregó.

También tuvo palabras para su rival. “Al final me decía a mí mismo que tenía que subir el nivel, quiero felicitar a Novak por lo increíble que es. He crecido viéndote jugar, ganas torneos desde que nací y es inspirador tu ejemplo”

“No sé de dónde sacas las fuerzas. Llevas ganado torneos desde que yo nací y parece que tienes 26 años. Los 36 son los nuevos 26 y hoy he sentido eso”, bromeó.

También le dedicó algunos comentarios a una particular visita. “Es muy especial tener aquí al Rey de España, estoy orgulloso de que estés aquí apoyándome, he ganado las dos veces que viniste a verme así que espero que esto se repita”.

“Estoy enamorado de esta superficie, haber jugado solo cuatro torneos antes en hierba y ganar aquí es impresionante. He conseguido aprender muy rápido”, concluyó.

Por su parte, Novak Djokovic comentó, entre otros dichos, que “nunca gusta perder estos partidos, pero ahora que las emociones han bajado tengo que seguir agradecido porque también he ganado partidos apretados aquí, con Roger por ejemplo. Así que esto es mas o menos lo justo”, bromeó.

“No he ganado, pero he perdido contra un mejor jugador. Toca seguir y espero que hacia adelante”, añadió Nole, quien se quedó a las puertas de su vigésimo cuarto Grand Slam y octavo Wimbledon.

Saludos especiales

El triunfo de Alcaraz no dejó indiferente a Rafael Nadal, quien se mantiene fuera de la actividad para recuperar su estado físico. A través de Twitter expresó: “Enhorabuena @carlosalcaraz. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!”.

También recibió un saludo desde el Real Madrid. Los merengues afirmaron que es “un orgullo para el deporte español y para todos los madridistas”.

”Enhorabuena por tu brillante victoria en Wimbledon, querido Carlos Alcaraz. Y muchas felicidades por seguir manteniendo el puesto nº 1 del tenis mundial. Eres un orgullo para el deporte español y para todos los madridistas”, escribieron.