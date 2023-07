Novak Djokovic y la tristeza por caer en la final de Wimbledon: “Obviamente no me gusta perder; es difícil de digerir cuando estás tan cerca”

Conformidad pese a la derrota. Así se mostró Novak Djokovic (2°) tras perder, en un extenso partido, la final de Wimbledon a manos del número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz.

El serbio, ganador de 23 títulos de Grand Slams y 7 coronas en el major británico, no pudo con la solidez del murciano, aunque vendió cara su derrota luego de obligar a su rival a disputar cinco sets en 4 horas y 43 minutos de juego.

Pese a la obvia desazón, el balcánico admitió tras el encuentro que “Carlos mostró una gran calidad al final del partido. Cuando tenía que sacar el match adelante lo hizo bien, con muy buenos servicios”, destacó.

En ese sentido, Djokovic le reconoció a su rival de este domingo que “sabía que probablemente iba a tener problemas contigo en polvo de ladrillo y en cancha dura, pero es increíble cómo te has adaptado al césped. Antes de este año en Wimbledon quizás habías jugado una o dos veces en tu vida en esta superficie, pero hace poco ganaste Queen’s y ahora aquí. ¡Enhorabuena!”.

Posteriormente, el ex número uno del mundo señaló que “obviamente no me gusta perder partidos como éstos, pero cuando las emociones bajen a su nivel voy a estar muy agradecido, porque he ganado muchos partidos cerrados en el pasado. En el 2019 gané contra Roger (Federer) una final en la que estaba dos match points abajo y a lo mejor pude haber perdido ahí (...). Ahora me tocó a mí”.

Asimismo, “Nole” manifestó que “probablemente estaré orgulloso por lo que he hecho, quizás mañana en la mañana (risas)”, agregando que “obviamente es difícil de digerir cuando estás tan cerca, pero estos son los momentos que uno trabaja todos los días, para tener la posibilidad de jugar en los grandes torneos del mundo”.

Finalmente, Djokovic añadió que “soy un bendecido por haber participado en muchos de éstos durante mi carrera. Estoy muy agradecido, pese a no haber ganado hoy, y debo seguir adelante”, concluyó emocionado.