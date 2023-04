Luchando por un cupo en el Circuito Mundial: Los Cóndores buscan la hazaña en el World Rugby Sevens Challenger Series

El calendario del rugby nacional no se detiene. Mientras Selknam juega la segunda ronda del Super Rugby Americas, la selección nacional se embarca a Sudáfrica para disputar el World Rugby Sevens Challenger Series 2023, torneo que entrega la chance de poder disputar el Circuito Mundial de la modalidad y que comienza este jueves 20 de abril.

Un certamen que tiene a Chile como país conocido. El año pasado el evento se realizó en el país, en un recordado fin de semana en Santa Laura. En aquella oportunidad jugaron las selecciones masculinas (que terminó tercera) y femeninas, algo que no se replicará en esta ocasión, ya que solo los hombres viajarán a Stellenbosch.

Nación conocida para la rama masculina del seven. En septiembre de 2022 consiguieron ahí el mejor resultado en la historia del país en un Mundial de la especialidad: 14° tras superar por primera vez la fase grupal.

Ahora vuelven a Sudáfrica, pero con otros objetivos. Y es que el World Rugby Sevens Challenger Series sirve como un clasificatorio del Circuito Mundial para las naciones de progresión dentro del panorama mundial. Junto a Chile aparecen otras escuadras como Alemania, Tonga, Papúa Nueva Guinea y Brasil.

El sistema de clasificación

En el caso de los hombres, el ganador de la competencia participará en un desempate de cuatro equipos que se llevará a cabo en Londres, durante mayo de este año. Ahí estarán acompañados de los equipos ubicados entre el 12° y 14° puesto después de las diez rondas del Circuito Mundial. El campeón de dicho mini torneo, ingresará en 2024 a la liga más importante del mundo de rugby seven.

La campeona entre las mujeres en cambio, se asegura de manera automática la participación en el Circuito Mundial de 2024. Así fue el caso de Japón el año pasado tras su gran rendimiento en el estadio de Unión Española.

Dichos eventos se juegan replicando el formato de los Juegos Olímpicos. Tanto hombres como mujeres se dividirán en tres grupos de cuatro equipos, clasificando a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Desde ahí, ya se compiten en eliminación directa. Cuartos de final, semifinales y el partido por el oro.

Chile por su parte anima el Grupo B del torneo, teniendo que competir contra Hong Kong, Italia y Papúa Nueva Guinea.

La escuadra nacional estará compuesta por un grupo de jugadores con gran experiencia, destacando la presencia de Clemente Armstrong y Benjamín Videla, dos figuras dentro de Selknam y habituales en las nóminas del equipo comandado por Pablo Lemoine. El resto de los nominados son: Cristóbal Game, Ernesto Tchimino, Gonzalo Lara, Lucca Avelli, Luca Strabucchi, José Ignacio Escobedo, Diego Warnken, Tomás Salas, Manuel Bustamante, Diego Greiber, Álvaro Castro y Martín Dumay.

En temas de horarios, están confirmados los partidos de Cóndores para la fase grupal, ya que los partidos de eliminación directa se llevarán a cabo la siguiente semana (27-28-29 de abril). Mañana jueves jugarán ante Italia a las 4:28 AM y ante Papúa Nueva Guinea a las 7:32 AM. El viernes saldrán a la cancha a las 5:30 AM para enfrentar a Hong Kong.