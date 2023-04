Magallanes le empata con 10 a Botafogo y cierra la semana copera sin triunfos chilenos

El último de los equipos chilenos en entrar en la escena continental esta semana fue Magallanes. Haciendo de local nuevamente en El Teniente de Rancagua, el Manojito de Claveles debutó en la fase grupal de la Copa Sudamericana con un empate que le deja un mejor sabor de boca. Fue 2-2 con el histórico Botafogo, remontando dos veces un marcador en contra y jugando casi todo el segundo tiempo con 10.

El equipo que dirige Nicolás Núñez se tiene que acostumbrar a jugar sin César Cortés. Quien se convirtiera en el emblema carabelero, parte fundamental en los éxitos recientes de la tradicional institución, se retiró del fútbol y se radicó en España. En ese sentido, Magallanes tiene como misión encontrar a su nuevo faro futbolístico. Por posición en la cancha, quien ha asumido esa faceta es Carlos Villanueva.

Ante el Fogao, el supercampeón chileno jugó sin una referencia de área, debido a la ausencia de Felipe Flores. No había un 9 nominal. El trío de ataque Alfaro-Jones-Zapata apelaba a la velocidad y al buen pie.

El arranque del compromiso fue complicado para el cuadro local. Un grosero error defensivo le permitió abrir la cuenta a los cariocas. Corrían recién seis minutos de juego y el punta Tiquinho Soares presiona al golero Gastón Rodríguez, quien se equivoca al parar el balón tras un pase del Quili Vilches y permite que el delantero rival se interponga y haga el 1-0. La Academia cometió un error garrafal: no se puede dar un regalo así a un equipo brasileño.

De a poco, Magallanes fue emparejando las acciones, pese a exhibir cierta vulnerabilidad en el fondo. Para fortuna de Nicolás Núñez, llegaron al empate en los 17′ a través de un remate de Alfred Canales. La acción se revisó en el VAR, pero finalmente se validó el tanto. Luego, en los 26′, Magallanes tuvo la ventaja con la velocidad de Yorman Zapata, aunque el colombiano no pudo de cara a portería. La última del primer tiempo para los chilenos fue en los 41′, con un tiro libre de Aránguiz por afuera de la barrera, despejado por el meta Lucas Perri.

Si el inicio del partido fue complicado para Magallanes, el arranque del complemento también. En los 49′, el juez uruguayo Christian Ferreyra amonesta a Carlos Villenueva por una fuerte infracción, pero el árbitro recurre al videoarbitraje. Determina cambiar la amarilla por la roja. Afuera el Piña del partido. Por lo tanto, el libreto de los albicelestes tuvo que mutar obligatoriamente.

Una de las virtudes de Magallanes, con sus altas y bajas, es que se ha erigido como un elenco competitivo. Y si tiene fortuna, mejor aún. A 15 minutos del final, una falla de Botafogo le permitió a Simón Contreras, quien había ingresado por Julián Alfaro, recibir el balón. El ex Universidad de Chile se saca a un rival y luego remata entre las piernas de Lucas Perri, para poner un 2-2 tan sorpresivo como festejado en Rancagua.

El punto termina siendo aprobado para la Academia, pensando en la pelea por el grupo A de la Sudamericana. El próximo partido de los nacionales será el 19 de abril, visitando a la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

Si bien el empate no es malo para Magallanes, considerando que jugó con uno menos casi un tiempo completo, el balance general de la semana no es bueno para el fútbol criollo. Entre Copa Libertadores y Sudamericana, los representantes nacionales no ganaron, sumando apenas dos puntos de 15 posibles. Audax Italiano, Palestino y Ñublense cayeron con Newell’s, Fortaleza y Racing, respectivamente. Mientras que Colo Colo y Magallanes sumaron igualdades.

Ficha del partido

Magallanes 2: G. Rodríguez; M. Filla, C. Vilches, F. Piñero, N. Berardo (81′, F. Espinoza); T. Aránguiz, A. Canales (88′, J. Quiroz), C. Villanueva; J. Alfaro (58′, S. Contreras), T. Jones (82′, C. Jorquera) y Y. Zapata (81′, M. Vicuña). DT: N. Núñez.

Botafogo 2: Lucas Perri; L. Di Plácido (70′, Rafael), Adryelson, V. Cuesta, Marçal; Tché Tché, G. Pires (70′, M. Freitas); G. Sauer (70′, C. Alberto), Eduardo (82′, L. Fernandes), Víctor Sá (86′, Luis Henrique); y T. Soares. DT: L. Castro.

Goles: 0-1, 6′, Tiquinho Soares, que presiona a Rodríguez y aprovecha su error; 1-1, 17′, Canales, remate tras pase de Villanueva; 1-2, 58′, Eduardo, luego de un tiro de esquina; 2-2, 75′, Contreras, se saca a un rival y define entre las piernas del arquero.

Árbitro: C. Ferreyra (URU). Amonestó a Piñero, Alfaro (M); Eduardo, Cuesta, Di Plácido, Marçal (B). En los 50′ expulsa a Villanueva por fuerte falta.

Estadio El Teniente de Rancagua. Asistieron 3 mil personas, aprox.