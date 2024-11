Manchester City aborda la crisis con la ilusión de levantar en la Champions: “Han jugado futbolistas que no debieron hacerlo”

El 4-0 que le propinó el Tottenham de visita al Manchester City por la fecha 12 de la Premier League fue un duro para Pep Guardiola. Desde su llegada a Inglaterra en 2016, exentrenador del Barcelona se acostumbró a dar espectáculo y a dominar el fútbol de ese país sin demasiado contrapeso. Sin embargo, ya suman cinco derrotas consecutivas y están en una impensada crisis. Por lo mismo, el duelo que jugarán este martes ante Feyenoord por la Champions League es clave.

Los Ciudadanos arriban a esta jornada en el décimo lugar de la tabla del certamen continental con siete puntos, por lo que, considerando que los ocho primeros clasifican directamente a los octavos de final, necesitan volver a ganar para meterse en zona de clasificación. Además, en su último encuentro por este torneo hace tres semanas fueron goleados por 4-1 ante Sporting de Lisboa.

Kevin De Bruyne, uno de los referentes del equipo, reflexiona sobre las lesiones y dificultades que han sufrido en lo que va de temporada, durante la rueda de prensa previa al choque con los neerlandeses: “No diría que el tema está negro, diría que ha sido un poco caótico. He visto a tanta gente pasar por la enfermería, quién juega y quién no. Ha habido algunos que han jugado que no deberían, pero lo hicieron de todos modos aunque estuvieran lesionados”.

El belga considera que la poca contundencia en las áreas ha sido uno de los factores de este mal momento: “Parece que no estamos afrontando los momentos en los que el juego va mal. Ha habido lapsos en los que todo va muy bien, creando ocasiones, pero el problema en este momento está en ambas áreas: recibiendo goles con demasiada facilidad y no marcando los que deberíamos marcar”.

“No voy a cambiar”

Por su parte, Pep Guardiola se mostró confiado en que revertirán este mal momento. Hasta respondió desafiante al asegurar que no iba a modificar su forma de jugar: “Si hubiera cambiado en la primera temporada, no habríamos ganado seis títulos de la Premier League en ocho años, imposible. Ahora no voy a cambiar la forma en la que creemos”.

“Creo que esta temporada vamos a hacer cosas muy, muy buenas. No me doy por vencido y tengo la sensación de que vamos a estar ahí. Hay aspectos en los que no somos suficientemente fuertes. Nos falta solidez y consistencia, debido también a la increíble cantidad de ausencias que tenemos”, agregó.

Más partidos de Champions

No sólo el Manchester City verá acción este martes en la Champions League. En otro de los duelos atractivos, Bayern recibirá a PSG, en un partido de gigantes necesitados, ya que ambos están en estos momentos fuera de puestos de clasificación directa.

Otro encuentro que destaca es el del Barcelona ante el sorprendente Stade Brestois. El equipo de Francia se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 10 puntos, uno más que los catalanes.

Por último, Arsenal visitará al mencionado Sporting de Lisboa, de gran campaña. Los ingleses viajarán a Portugal con la obligación de rescatar un buen resultado para no complicarse en la tabla.