Manuel Pellegrini: “No sé si un tubo plástico puede producir un traumatismo encefalocraneano”

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, tuvo sentimientos encontrados en la conferencia de prensa tras el triunfo sobre Sevilla. Satisfecho por la victoria, pero disgustado por el incidente que suspendió el duelo y con la posterior salida del campo del Betis.

“Estamos contentos por esta victoria y porque ya estamos en la ronda siguiente en la Copa del Rey. Nos tocó a Sevilla en casa y lo eliminamos. Pero se ha hecho un daño grande al fútbol, producto de un descerebrado se quedó un estadio vacío. Se castigó a 50 mil personas que pagaron su entrada, todo esto amerita una investigación”, comenzó el DT chileno.

Sin embargo, no titubeó para decir que “lo que pasó ayer sucedió muchas otras veces en otras canchas y solo se advertía, pero después se seguía jugando. Hay una visión distinta de Sevilla pero no paso de ahí. Hubiera esperado que se manejara con un poco más de grandeza, porque hubiera sido más bonito con el público en el estadio”.

Sin embargo, hay versiones contrapuestas entre el entrenador de los béticos y su par del rival, Julen Lopetegui, quien fue acusado por los jugadores albiverdes de no querer terminar el partido. Tras el final, ambos técnicos tuvieron un histriónico intercambio de palabras.

“Estoy de acuerdo con Lopetegui es que este fue un hecho punible, no se puede golpear a un jugador. Pero yo soy técnico y no sé si un palo de plástico puede producir un traumatismo encefalocraneano… Insisto, en otras ocasiones se advierte al público y luego se sigue jugando. Acá se hizo un daño al fútbol tan grande que amerita una investigación para todo lo que ocurrió, por las personas adecuadas. No sé si un tubo plástico puede producir tanto daño, seguro habrá informes médicos, pero el daño ya está hecho”, habló claro Pellegrini.

Consultado sobre si la investigación alude a abandono del Sevilla, explicó que “yo no deslizo nada, me alegro por Jordán, sólo digo que el daño al fútbol es muy grande y que hay que investigarlo por las personas que correspondan”.

Esto sigue

Pero este duelo de domingo alteró la preparación del cuadro de El Ingeniero. El martes tendrá que enfrentar a Alavés por LaLiga y el viernes visitará al Espanyol, por el mismo torneo.

“Ahora tenemos la obligación de ganar el martes ante Alavés, lo otro es pensar en cosas que no corresponde, el año pasado llegamos a cuartos de la Copa y nos eliminaron en minuto 93. Estamos en posición de Champions y tampoco pensamos en lo que ocurra en 18 fechas más. Tenemos partidos de liga el martes y viernes, con menos de 72 horas de recuperación”, aseguró el adiestrador santiaguino.

Sobre la deuda que tenía en el derbi, Pellegrini confirmó que “no sentía la necesidad de ganar al Sevilla. El año pasado jugamos dos veces, uno empatamos y otro lo perdimos quedando con 10 hombres, fueron duelos parejos. Mi necesidad es que el equipo juegue bien y terminar bien el campeonato, no un rival específico. No tengo una necesidad interna de ganar un derbi ni tengo ese pensamiento. Sé que es muy importante para el hincha. Para mí es más importante Europa y llegar alto en la Copa del Rey. No cambio ganar dos veces a la Sevilla y no clasificar a Europa”.