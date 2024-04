Marcelino Núñez le da el triunfo al Norwich City con un gol de tiro libre

El Norwich City logra un triunfo clave en su afán por meterse en la postemporada de la Championship. La escuadra del condado de Norfolk logró vencer por la cuenta mínima al Ipswich, que está segundo en la Segunda División de Inglaterra. Con la victoria, el elenco canario se mantiene en el sexto puesto, usando la última plaza para seguir en playoffs.

La figura del día fue Marcelino Núñez, quien marcó de tiro libre a los 39 minutos del primer tiempo. El formado en Universidad Católica ha sido protagonista durante la temporada 2023-24. Ahora suma su segunda anotación en el curso, utilizando un expediente que en la UC ya exhibía cuando daba sus primeros pasos. La conquista fue destacada por los canales oficiales del club británico. Su anterior tanto, en febrero, también fue de balón detenido.

El próximo desafío del Norwich City es visitar al Sheffield Wednesday, el martes 9 de abril, a las 14.45 horas de Chile. Luego enfrenta al Preston, también como forastero, reciben al Bristol City y después a Swansea, cerrando ante Brmingham, en condición de visitante.

Marcelino es elogiado

David Wagner sigue demostrando su confianza en Marcelino Núñez. Para el técnico, el chileno es titular y ya había elogiado públicamente a su dirigido tras el amistoso de la Roja ante Francia. “Ha mejorado mucho, muchísimo, es la posesión del balón. Rara vez comete errores no forzados, es muy fiable con el balón”, destacaba.

“Se ha hecho más fuerte, sí, pero el físico nunca ha sido su mayor problema. Puede correr 13,5 kilómetros cada partido sin problemas, aunque juegue tres partidos a la semana. Como tiene tan buenas piernas, siempre está metido en un reto en el campo. Es un león, es un luchador, realmente va a por todos los retos, aunque sea muy bajo”, complementaba en sus elogios.

Núñez ya está adaptado a Inglaterra. Lleva casi dos años en Europa y con el tiempo se ha ganado un curioso apodo en el camarín. “Dentro de la cancha mi traductor o el técnico me decían ‘Maxi, Maxi’ y yo no sabía si le estaban hablando a Aarons o a mí. Entonces les dije que como en mi casa, mi familia me dice ‘Nacho’ desde chico, ‘díganme ‘Nacho’, es más fácil. O díganme chileno”, contó el mediocampista en su momento. La explicación es que su segundo nombre es Ignacio.