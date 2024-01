Marcelino Núñez explica el curioso apodo que recibió en el Norwich City

Es uno de los referentes del equipo. Por lo mismo, resulta curioso el apodo que le pusieron a Marcelino Núñez en el Norwich City, pues no tiene que ver con su nombre o alguna característica del jugador.

Es más bien un bautizo peculiar, o más bien un autobautizo, pues -como lo confiesa el mismo jugador- era la única manera de evitar confusiones que perjudicaran a su escuadra. “Lo que pasa es que había otro compañero que le decían Max (Aarons)”, comienza relatando el formado en Universidad Católica.

Luego agrega que “‘Max’ es para no hacerlo muy largo para ellos y les decía que me dijeran ‘Marce’ y ellos no podían pronunciarlo y me decían ‘Maxi’”. Pero esto último era un verdadero problema para el seleccionado nacional, pues -en el estadio- no sabía bien a quién le estaban hablando.

“Dentro de la cancha mi traductor o el técnico me decían ‘Maxi, Maxi’ y yo no sabía si le estaban hablando a él (Aarons) o a mí”. Fue entonces, cuando Núñez recuerda sus orígenes y toma una decisión radical: “Les dije ya, como en mi casa, mi familia me dice ‘Nacho’ desde chico, les dije ‘ya, díganme ‘Nacho’, es más fácil. O díganme chileno”, revela.

Y es así como Marcelino Ignacio Núñez es ahora conocido como ‘Nacho’ en la institución oriunda del condado de Norfolk, la misma que este viernes (17 horas) tiene un duelo clave en la Primera B de Inglaterra (Championship). Es que los Canarios desean acabar con la mala racha que arrastran desde antes de Navidad y que los ha llevado a perder dos duelos y empatar los otros dos (uno por la FA Cup) y para ello visitarán a Hull City.

Claro que no será fácil iniciar una remontada en dicho compromiso, pues los Tigres buscan seguir subiendo en la tabla, van séptimos con 39 unidades, y los superan por 4 positivos (el Norwich ocupa el casillero 13).

Números que también afectan al nacido en Recoleta, ya que en la actual temporada suma 10 titularidades en los 17 encuentros que jugó, acumula 975 minutos y si bien aún no logra celebrar un gol en lo que va de competencia.