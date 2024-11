Marcelo Díaz aborda el fallo que rechazó la denuncia de la U contra Colo Colo

Universidad de Chile vivió un nuevo día de entrenamientos de cara al partido de este domingo ante Everton, con la ilusión de levantar la copa del Torneo Nacional. Sin embargo, las últimas horas han estado marcadas por la decisión del Tribunal de Disciplina de rechazar la denuncia de los azules por desacato de Jorge Almirón.

Después de la práctica, el capitán Marcelo Díaz abordó la situación y también contó cuál es el ánimo para duelo frente a los ruleteros. “Creo que lo que hemos hecho durante todo el año ha sido bastante bueno. Siempre dijimos que íbamos a ir partido a partido y ha sido así. Llegamos a la última fecha con opciones al título. No está nada dicho, absolutamente nada, queda un partido y todo puede pasar. En el fútbol, los que llevamos bastante tiempo en esto, sabemos que es así, y por eso nos estamos preparando para enfrentar el partido con Everton como la verdadera final, porque es así. Nos vamos a jugar la vida, siempre lo hacemos, y al final de los partidos veremos quién sumó más puntos, pero nosotros vamos a ir a ganar”, afirmó.

En ese contexto, fue tajante a la hora de referirse al fallo del Tribunal de Disciplina. “Ni siquiera me había enterado. No tengo idea. Voy a responder una o dos preguntas sobre el tema. La dirigencia nos ha dicho que no nos enfoquemos y no nos preocupemos de eso, que solo nos enfoquemos en la cancha, como ha sido nuestra misión durante todo el año. Y a mí en realidad me da lo mismo, así que no puedo opinar mucho al respecto”, manifestó.

Posteriormente ahondó en lo sucedido: “Yo creo que todos han visto las imágenes y lo que sucedió. Claramente las reglas están para cumplirse para quien sea, pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo. Porque sabemos que dependemos de nosotros, de ganar el domingo. Si no ganamos el domingo o no hubiéramos ganado la fecha anterior nada podríamos hacer. Nos encontramos en una instancia definitoria en donde claramente se ve reflejado un año que ha sido bastante bueno y que nos deja al final del torneo peleando el campeonato y eso es bastante positivo. Lo que suceda del CDA para afuera a mí poco me preocupa”.

Su futuro

Finalmente, se refirió a su futuro en la institución, pues termina su vínculo a fin de año. “Hay situaciones que no dependen de uno. Se te termina el contrato, la gente no lo sabe, pero tú estás en evaluación cada día. Llegará al último partido y la dirigencia tomará las decisiones con cada jugador que termina contrato e, incluso, con los que tienen contrato. Las evaluaciones hablarán por sí solas. En mi caso, me he dedicado a disfrutar, aprovechar esta oportunidad que la vida me dio de estar acá y de disfrutar al máximo”, respondió.

“Mi evaluación de este año es positiva. Volví después de mucho tiempo. Llegué y coincidentemente cambió todo. Volvimos a tener jugadores en la selección. El club volvió a estar donde nunca debió irse”, señaló sobre su desempeño.