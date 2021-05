María José Mailliard lo hace de nuevo y se consagra bicampeona del mundo de canotaje

María José Mailliard sigue brillando en el mundo del canotaje. La chilena, ganadora del logro deportivo de 2020, nuevamente puede decir que es campeona del mundo, tras conseguir el primer lugar en C1 5.000 mt durante la cita mundialista en Hungría. Un logro que viene a realzar su trabajo, una que la tiene clasificada a Tokio 2020 y dentro de la élite en la historia del deporte nacional.

Una experiencia soñada para la oriunda de la V región, quien luego de vencer al Covid-19 ocupó todas sus fuerzas en volver a colgarse una medalla dorada en el cuello. Junto a su compañera olímpica, Karen Roco, también tuvo espacio para los abrazos, logrando entrar a la final por equipos. Quedaron dentro del top ten, al terminar en la novena posición. Ambas viajaron a Europa como la preparación final de cara a Tokio 2020. Hungría era la primera parada en una expedición que también las tendrá en la Copa del Mundo de Rusia, en la ciudad de Barnaul.

Tras lograr el histórico primer lugar, María José compartió sus sensaciones en redes sociales. “Sin muchas expectativas luego de enfermarme de Covid-19... pero me voy feliz de seguir dándole alegrías a mi país. La cuenta regresiva ya comenzó y no queda nada para los Juegos Olímpicos, mi gran sueño de toda la vida”, fue el mensaje que colgó junto a videos de su travesía por el país europeo.

El sueño olímpico es uno que la chilena tiene muy presente. En diciembre del año pasado conversó con El Deportivo y fue muy clara: “si digo que opto a medalla en Tokio no estoy hablando tonteras. Y tampoco hablo sin tener los pies en la Tierra. Es algo totalmente posible, estamos en una prueba de 200 metros donde todo puede pasar. Estamos en la pelea”.

La cita de los años comienza, si la emergencia sanitaria que vive el planeta lo permite, el 23 de julio de 2021. Ahí las chilenas buscarán seguir nutriendo de logros la historia del canotaje chileno. La medalla en Hungría ayuda a validar ese sueño. El desglose de una carrera exitosísima, no hace más que agrandar las opciones.

Una multi campeona

No es la primera vez que Mailliard es la mejor del mundo en la disciplina. La representante del Team Chile tuvo durante el año pasado, su temporada soñada. Consiguió tres medallas en la Copa del Mundo, incluida una de oro en la misma competencia que lideró en este 2021. En aquella ocasión también consiguió el bronce en los 200 y 500 metros. Aquella actuación le valió ser elegida por los 100 encuestados de la Tercera, como el logro deportivo del 2020. “Este año sí me merecía esto, sentía que me merecía un premio”, opinó en aquella oportunidad.

Pero las medallas de la viñamarina no solo se remiten al año de la pandemia. Consiguió dos platas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se había subido al podio en tres ocasiones del Campeonato Mundial. Bronce en Alemania 2013 y Portugal 2018. Además de otro Mundial en 2016, cuando salió primera en los 2000 metros durante su participación en Francia.