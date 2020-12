Las luces de 2020

María José Mailliard y Karen Roco estaban en medio de la cuarentena, pero declaraban, por separado, con confianza: “Nos estamos preparando para la Copa del Mundo de Hungría”. Los deportistas y todo Chile estaban en medio de los confinamientos, sin poder entrenar en muchos casos, pero justo en los días en que se deberían haber estado realizando los Juegos Olímpicos de Tokio, a fines de julio, las canoístas entrenaban confiadas en un futuro muy incierto.

Finalmente, la competencia en Szeged se llevó a cabo y la bandera nacional fue protagonista: Mailliard consiguió una medalla de oro y dos de bronce (una junto a Roco). La victoria en el C1 5.000 es un ejemplo de que este 2020 no fue un año perdido para el deporte nacional. Ya sea antes de la pandemia o después, Chile supo de copas y triunfos. Tal vez menos que en los años anteriores, pero hay que considerar que hubo mucha suspensión y más o menos seis meses de real competencia.

Las coronas más reconocidas del año serán sin duda de tenis. Los dos títulos ATP que logró Christian Garin y el de dobles de Alexa Guarachi dan luz a una temporada interrumpida. El iquiqueño se impuso antes de las cuarentenas en Córdoba (ATP 250) y Río de Janeiro (ATP 500), éxitos que se plasmaron en un 18º puesto en el ranking ATP (22ª al fin de un año con apenas 33 certámenes, en vez de 63) y quedar como el tercer tenista con más títulos de 2020.

Guarachi ganó el WTA de Estambul y jugó en Roland Garros la primera final de Grand Slam para una chilena desde Anita Lizana. No ganó el título, pero cerrar 26ª en el escalafón de dobles fue otro gran premio.

Celebración completa hubo en el Dakar, a principios de año, también antes de la pandemia. El título de Ignacio Casale en los quads, sumado a los podios de Pablo Quintanilla, en las motos, y de Francisco López, en los side by side, hicieron de la edición 2020 la prueba más exitosa para los colores nacionales.

Y eso que la carrera se llevó a cabo en Arabia Saudita y ya no en Sudamérica ni Chile, donde los pilotos locales tenían cierta ventaja del conocimiento de las condiciones. Nunca antes, ni en África ni en América, los nacionales habían conquistado tres podios y ni siquiera dos-en la misma edición.

En el golf, el gran triunfo del año no fue de Joaquín Niemann, sino de Guillermo Pereira. Mito se impuso a principios de 2020 en el Bogotá Championship, un certamen del Korn Ferry Tour, la segunda división del golf estadounidense. Es apenas la segunda vez en la historia que se consigue un título en este circuito. El triunfo, más otros buenos resultados, ya lo perfilaban en marzo como uno de los 25 clasificados para el PGA Tour 2021, pero todo se suspendió y la temporada fue fundida con la 2020-2021, así que Pereira deberá seguir luchando para lograr el ascenso.

Niemann no ganó torneos, pero sí consiguió, por primera vez en la historia para Chile, jugar la exclusiva final del circuito, el Tour Championship, además de conseguir el más alto ranking mundial en la historia del golf chileno.

Sí fueron celebraciones las clasificaciones olímpicas. Aunque los Juegos se suspendieron por un año, lograron la tranquilidad de tener su boleto en este 2020 la taekwondista Fernanda Aguirre y el luchador Yasmani Acosta. Ambos lo consiguieron antes de que se supiera que la cita se llevará a cabo en 2021.

En la temporada se obtuvieron solo dos cupos a Tokio, pero sí que el calendario se vio afectado, pues en los últimos meses antes de la fecha original, en junio, se esperaba el grueso de las clasificaciones. En 2019 Chile había logrado 12 boletos y en 2018, uno.

En el fútbol la cosecha no fue importante. No hubo chilenos campeones de las ligas más importantes de Europa. Sí levantó el máximo trofeo de su país Jean Meneses, en México, y Felipe Mora, en el torneo reducido de la MLS, mientras que Claudio Bravo fue campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra. Comparado con las temporadas anteriores, un pobre resumen.

Que Arturo Vidal no fuera campeón con el Barcelona fue en buena parte el culpable de esta sequía, pues venía celebrando ligas locales por ocho años consecutivos. Pero tampoco anotaron ligas Alexis o Bravo, como en años anteriores en Europa, ni los chilenos en Argentina o Brasil.

En el fútbol local, siguieron los fracasos en la Libertadores, sin equipo chileno en octavos. Las penas se han pasado en la segunda copa, la Sudamericana, donde Coquimbo Unido se coló en semifinales, las primeras para un elenco nacional en un torneo de la Conmebol desde 2012.

También hubo triunfos que no significan títulos. Es el caso del basquetbolista Nicolás Carvacho, quien por Colorado State llegó a la cifra de mil puntos y mil rebotes para su equipo, siendo el primer jugador de la conferencia Mountain West en conseguirlo.

Tampoco perdió su tiempo Bárbara Hernández. Aunque las competencias de aguas gélidas se suspendieron, la Sirena del Hielo logró varios récords: cruzar el Canal Beagle por una ruta inédita; atravesar el Lago Chungará, a 4.560 metros sobre el nivel del mar, sin neopreno ni grasa; y rodear la isla de Manhattan, para cumplir, de paso, con la Triple Corona de las aguas abiertas, si se suma su paso por el Canal de la Mancha y el Santa Catalina, en 2019: es la primera mujer chilena en lograr ambos.

Finalmente, hubo reconocimientos internacionales, aunque no todos se consiguieron. Christiane Endler quedó con el Once Ideal, aunque no fue elegida Mejor Arquera en los premios The Best de la FIFA; mientras que se destacó la labor de Nicolás Massú como entrenador de Thiem, con quien incluso un Grand Slam, el US Open, pero tampoco obtuvo el galardón.

Habrá sido un año de seis meses, pero los deportistas nacionales se dieron tiempo para sumar en sus palmarés. Porque comenzaron el año con todo el espíritu o porque nunca dejaron de trabajar y volvieron a fin de temporada con hambre de triunfo.