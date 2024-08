María José Mailliard olvida las penas olímpicas y consigue su tercer título mundial de canotaje

El mal recuerdo de los Juegos Olímpicos se borra con la gloria de una cita planetaria. Así lo entiende María José Mailliard, quien obtuvo la medalla de oro en el Mundial de Canotaje Sprint disputado en Samarkand, Uzbekistán. Así, sumó su tercera presea dorada en este tipo de competencias.

La chilena se consagró como la mejor del orbe en la modalidad C1 5.000 metros, con un tiempo de 31 minutos, 15 segundos y 84 milésimas. La marca fue suficiente para superar a la alemana Annika Loske (31:37.596) y a la ucraniana Valeriia Tereta (31:53.552), quienes completaron el podio.

Mailliard brilló a lo largo de todo el torneo desarrollado en territorio uzbeko. Antes, había logrado la plata en la categoría C1 500, donde obtuvo un crono de dos minutos, ocho segundos y 912 milésimas, siendo escolta de de la ucraniana Liudmyla Luzan (02:06.881). Por otro lado, junto a Paula Gómez, fueron séptimas en la definición del C2 200 metros.

La piragüista de 33 años vuelve a consolidarse en Copas del Mundo. Ya fue campeona en Copenhague (Dinamarca) 2021 y Duisburgo (Alemania) 2023. Ahora, sigue engrosando su laureado palmarés, pues a lo largo de su carrera ha logrado obtener un total de once medallas. En detalle, suma tres de oro, tres de plata y cinco de bronce.

La tristeza de París 2024

Mailliard se consolida como una fondista de élite. Sin embargo, la ausencia de este tipo de pruebas en los Juegos Olímpicos le terminó pasando la cuenta. En París 2024, por ejemplo, no se disputó la C1 5.000 metros, competencia en la que se coronó en Uzbekistán. El programa de la cita de los cinco anillos tampoco cuenta con la C1 1000 metros femenina, carrera en la que la chilena también es una de las mejores del mundo.

La representante nacional era una de las esperanzas que tenía el Team Chile para lograr un podio olímpico. Sin embargo, su éxito en la cita planetaria estuvo lejos de concretarse. “Mi nivel era para estar en la final A. Tuve una pésima salida en la semifinal. Me quedé patinando tres paladas y me costó la carrera totalmente. La brasileña nunca me ha ganado, la húngara tampoco y era mi pase a la final. Entonces me siento decepcionada”, señaló en ese entonces la piragüista.

Su gran dolor, en todo caso, fue sentirse abandonada por su técnico, el español Kiko Martin. “Mi entrenador, desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy. Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y nunca más me he enterado de él”, fue su descargo.

Luego reveló los efectos de la controversia con su adiestrador. “Me ha afectado mentalmente, porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero tampoco tengo el apoyo de él”. Por último, acusó: “A última hora demostró estar al cien por ciento con España y me dejó totalmente de lado a mí, entonces eso obviamente que a un deportista a uno lo deja un poco desestabilizado”, sentenció Mailliard poco después de terminar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.