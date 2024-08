Quién es Kiko Martin, el entrenador español de canotaje al que María José Mailliard acusó de haberla abandonado en París 2024

“Mi entrenador, desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy. Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y nunca más me he enterado de él y eso me ha afectado mentalmente, porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero tampoco tengo el apoyo de él. A última hora demostró estar al 100 por ciento con España y me dejó totalmente de lado a mí, entonces eso obviamente que a un deportista a uno lo deja un poco desestabilizado”, declaró María José Mailliard tras su participación en los Juegos Olímpicos.

La piragüista nacional se refería a Kiko Martín. Luego de ser novena en C2 500 en Tokio 2020 y décima en el C1 200, la deportista decidió instalarse en Mallorca, pensando en la cita de los anillas finalizada este domingo. Entrenó en el Lago Esperanza y durante las últimas competencias venía defendiendo al Náutico del Port de Pollensa, siendo federada por Baleares, entrenando bajo las órdenes del español.

María José Mailliard, en Santiago 2023 Foto: Photosport.

Martín nació en Málaga, en 1965. Ha construido una prestigiosa carrera en el canotaje. En su proceso como coach de Alfonso Benavides consiguieron la medalla de bronce en Londres 2012. Con el ibérico, la nacional vislumbraba cambios positivos en su carrera. No imaginaba el mal rato que tendría que vivir en Francia. “Han sido meses de buena preparación, de un cambio total en mi metodología de entrenamiento. Me ha hecho muy bien, ha dado frutos”, afirmaba antes de Santiago 2023, donde se llevó dos medallas de plata.

“Es una de las mejores deportistas del mundo, sin duda alguna, y además con muchas opciones de una medalla en los Juegos Olímpicos”, había dicho el entrenador Kiko Martín a Canal 13.

Mailliard en París. Foto: Sebastián Miranda/COCH.

Con el español, Mailliard aseguraba que cambiaba su manera de ver la disciplina. “Se siente el compañerismo, que es algo que nunca viví en Chile, no sé si será por un tema de cultura, no tengo idea”, dijo al medio AS, desde España. “Lo mejor ha sido compartir con grandes campeones, tener un entrenador especialista en canoa y velocidad, algo que nunca había tenido. Acá me siento cómoda, me siento en un lugar en el que todos trabajamos en equipo, estoy a gusto y contenta. Y eso es súper importante a la hora de conseguir un resultado”, agregaba.

Además, no escatimaba en elogios para Martín. “Su sabiduría, obviamente, su experiencia. Él es entrenador de medallistas olímpicos, de campeones mundiales, europeos… Y lo mejor, es que él, antes de ser entrenador, es muy buena persona. Lo más importante es su calidad humana. Y lo que él siempre me inculca es que los logros son el resultado de cuánto esfuerzo le pusiste a tu propio sueño, porque, claro, él te entrega las herramientas, pero al final todo depende de ti mismo”, sentenciaba en aquel momento. Una imagen que cambió tras los Juegos Olímpicos de París.

Ahora, Mailliard acusó que el español la abandonó en Francia. A la espera de las decisiones que tomará para su carrera, sin saber si continuará o no con el malagueño, anticipa su participación en la próxima cita planetaria. “Afortunadamente ahora tenemos una nueva federación que empezó hace poco, que me da la posibilidad de estar tranquila, no me están hostigando todo el tiempo y eso me tiene contenta, porque sé que voy a hacer un trabajo muy bueno de aquí a Los Ángeles”, aseguró este sábado.