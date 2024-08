María José Mailliard y Paula Gómez acaban cuartas en la final B del canotaje en París 2024

María José Mailliard y Paula Gómez cerraron su participación como dupla este viernes tras disputar la final B de la canoa doble 500 metros femeninos en la cuarta ubicación.

A primera hora la pareja nacional fue parte de la Semifinal 1 con el objetivo de llegar a la disputa de las medallas. Sin embargo, no lo lograron. En dicha ronda acabaron quintas con un tiempo de 1′58″10, siendo superadas por la dupla polaca integrada por Dorota Borowska y Sylwia Szczerbinska, quienes ocuparon el último lugar de acceso a la pelea por las preseas con un tiempo de 1′57″19.

De esta forma, accedieron a la Final B donde tras los primeros 250 metros cruzaron el punto de control en el cuarto lugar con una desventaja de 1″94 respecto a la líder.

Al final, Mailliard y Gómez terminaron cuartas con un registro de 2′05″02 a 8″54 de las ganadoras de la final B, las alemanas Heidi Moana Kliemke y Lisa Jahn.

Tras la competencia, Maillard tomó la palabra. “Las condiciones no eran las esperadas. Obviamente que nos vamos con el gusto amargo. No era lo que veníamos a buscar y sabemos perfectamente que cuando el barco va bien, podemos pelear con cualquiera. Así que esto es lo que pasa cuando hay poco entrenamiento juntas, cuando el acople no se logra, es inevitable que pasen estas cosas”.

“Cuando llevamos solo un mes y medio solamente de preparación para los Juegos Olímpicos juntas, puede salir un día muy bien, otro muy mal y desafortunadamente las condiciones del agua estaban muy difíciles, estaba para duplas experimentadas en esto. Aprendemos, sabemos que tenemos que seguir trabajando. Somos un barco que ha demostrado ser muy competitivo y sabemos que podemos estar ahí, agregó.

“Lo que nos queda es trabajar con mucha más convicción, con mucha más ilusión de Los Ángeles 2028″, cerró sobre la competencia del día.

Así, María José Mailliard deberá comenzar a concentrarse para disputar las semifinales del C1 200m femenino que se desarrollarán el sábado por la mañana, donde comparte el heat con su compatriota Karen Roco.

Sobre esto último, comentó que “me siento bien, me siento fuerte, que todavía puedo dar más. La pista está complicada, pero vengo preparada para cualquier condición, así que espero poder dar mi cien por ciento mañana en los 200 metros”.