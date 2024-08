De las acusaciones en Santiago 2023 a medirse por una final olímpica: la historia del quiebre entre María José Mailliard y Karen Roco

El camino olímpico vuelve a encontrar a María José Mailliard con Karen Roco. Las que fueron compañeras de canoa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ahora compartirán serie en las semifinales del C1 de París 2024. Lo harán eso sí, en un contexto totalmente opuesto a la relación que tenían hasta hace un par de años.

Y es que en 2022 comenzó un distanciamiento que remeció al canotaje nacional. Fueron dos episodios independientes, uno realizado a fines de ese año y otro en la previa a los Juegos Olímpicos de Santiago 2023. En este último la relación se terminó por romper.

Los problemas comenzaron a salir a flote cuando Mailliard fue sancionada por el Comité Nacional de Arbitraje con seis meses de supensión de toda actividad deportiva por acusaciones de maltrato en su contra. Si bien ahí también aparecía Roco como una de las cuestionadas, la canoísta en su declaración apuntó directamente a su entonces compañera.

Roco reconoció un quiebre con Mailliard y detalló un episodio en donde esta agredió al entrenador del Team Chile Evidio González. “Indica que salía en lancha con entrenador Evidio y Raúl (novio de María José), él la corregía y ella se molestaba. Se refiere a la relación de la denunciada con su entrenador, indica que María José peleaba mucho con éste, todos los días y señala la existencia de discusiones y gritos. No obstante señalar que se disculparon entre ellas y que aunque pelearan iban ambas a remar el C2″, expone el fallo de la causa en torno a la declaración que prestó Roco.

Dentro de su relato, la canoísta también cuenta que su compañera tuvo una discusión con otra exponente, Bárbara Jara, a quien la trató de “enana” y un conflicto con el head coach, a quien lo amenazó. “El entrenador Evidio (González) echaba a María José del entrenamiento al hotel, en particular cuando ella se excedió con él. Ella le dijo ‘profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico’. Ahí fue cuando el entrenador la mandó al hotel, ella no le hizo caso...”, detalló.

Mailliard por su parte en dicho proceso también entregó declaración. “Señala estar sorprendida por su denuncia, pues la considera su amiga, indica que Karen le pidió disculpas por todos los hechos, y que nada de lo que ella dijo es verdad y ella también lo sabe”, destaca el fallo sobre la ahora doble semifinalista en París 2024.

La polémica por Santiago 2023

Después de que Mailliard cumplió sus seis meses de suspención volvió a competir y aseguró diferentes hitos para su carrera: clasificó a París 2024, fue campeona del mundo y aseguró presencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Este último hito llevó al último enfrentamiento entre ambas.

Roco quedó eliminada del proceso luego de haber permitido el selectivo en parejas, algo por lo que responsabilizó a Mailliard. “Estaba clasificada y tuve una pelea con María José en el Mundial y así todo como tuvimos problemas, tampoco clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles y ahora mismo me pasó. Antes me dijo ‘ya sabes lo que te va a pasar; no voy a remar’”, denunció en su momento.

“Imagínate que nos tomaron el lactato, que mide la fatiga de lo que tú trabajaste en el ácido láctico. Ella tuvo 4, lo que quiere decir que no hizo nada, iba paseando, y yo tuve 15. Sola no iba a poder hacer nada. Es súper antideportivo de parte de ella. Al final nos estamos jugando una medalla a nivel país...No podía ni hablar, venía tratando de llevar el bote sola. No la escuché ni respirar atrás, no le puso fuerza y a mí no me dio más el cuerpo, al final soy humana también. Al final no podía competir sola, este tiempo uno lo hace en singles”, fue otra de las declaraciones.

Mailliard respondió con dureza a las acusaciones y encontró apoyo en la Federación Chilena de Canotaje, quien incluso obligó a Roco a disculparse de manera pública con su excompañera, quien ahora hace dupla con Paula Gómez. Este nuevo binomio ya está clasificado a las semifinales del C2 500 metros.

En una entrevista con La Tercera la atleta nacional detalló todos los motivos y situaciones que se vivieron en ese selectivo. “Yo era la única clasificada por haber ganado en singles en las Copas del Mundo. Eso se había acordado porque yo entrenaba en España, porque gané en singles y porque soy la única zurda. Yo le gané a Karen tres veces en la Copa del Mundo, entonces me gané el cupo a competir en el simple en el Mundial y en los Juegos Panamericanos. El cupo del bote doble se consiguió en Canadá el año pasado, yo no estaba en ese bote. Estaba Paula (Gómez) y Karen, por lo que las dos estaban en igualdades de condiciones para ir a los Juegos Panamericanos. Por eso se hizo el control, porque en los Juegos Panamericanos solo hay dos cupos y yo tenía uno por estar clasificada en el singles, entonces se buscaba ver quién hacía la embarcación conmigo. Se tenía que hacer sí o sí porque nadie puede pasar por encima de una deportista que está preclasificada, que en este caso eran las dos”, confesó.

En esa misma conversación hizo un llamado a Roco: “Yo sé que ella debe sentir mucha frustración, mucho dolor, lo entiendo como deportista. Todas queríamos participar por Chile en nuestra casa, pero tenemos que saber perder y ganar. Ella tiene que asumir que perdió. Que la Paula estaba mejor que ella preparada. Yo no tengo la facultad de dejar a alguien fuera. Hay un equipo técnico detrás de esto que fiscaliza que todo sea transparente”, añadió.

A diez meses de aquello vuelven a encontrarse. No serán dupla, sino que rivales. Ambas aparecen en la segunda serie de las semifinales de París 2024 y estarán buscando uno de los cuatro cupos que se entregan para la final de los Juegos Olímpicos.