Marina Granovskaia: quién es la mujer más poderosa del fútbol

Una parte fundamental en la estructura del Bayern Múnich es la presencia de Kathleen Krüger, exfutbolista de 35 años, quien es la team manager del cuadro bávaro, la jefa del primer equipo. El multicampeón alemán no es el único club del primer mundo que tiene en su organigrama la presencia femenina. Es cosa de mirar el caso del Chelsea. La mujer fuerte de la Premier League trabaja en los Blues y su influencia es marcada.

Se trata de Marina Granovskaia, directora del club londinense, la mano derecha de Roman Abramovich, el magnate ruso propietario de los de Londres. Su presencia en el Chelsea es fundamental, aunque no hace gala de aquello. Se trata de una persona reservada, que no tiene redes sociales ni muestra sus quehaceres diarios. De hecho, tampoco es asidua a dar entrevistas. ¿Quién es ella, bautizada por The Times como “la mujer más poderosa del fútbol”?

Granovskaia nació en Rusia y tiene doble nacionalidad: rusa y canadiense. Estudió en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Estatal de Moscú y se graduó en 1997. En ese mismo año comenzó su carrera en la compañía petrolera Sibneft, que era propiedad de Abramovich. Ahí comienza el nexo entre ambos, uno que se estiró hacia el fútbol cuando el empresario compró al Chelsea en 2003. Por más de 20 años ha sido colaboradora del millonario ruso, siendo su principal asesora en distintos rubros. Por lo mismo, es la máxima responsable de cuidar el patrimonio de Abramovich.

En 2003 se mudó de Moscú a Londres y desde 2010 ha actuado como representante del dueño en el club y en apoyo de la junta directiva, a la que se incorporó en junio de 2013. Hoy, como directora, cargo que ostenta desde 2014, tiene como principal labor las transferencias y los acuerdos contractuales del Chelsea. Dicen que todo lo que pasa en Stamford Bridge debe contar con su visto bueno. Por lo mismo es denominada como la “Dama de Hierro”.

Varios medios ingleses señalaron que Marina fue clave para el retorno de José Mourinho, en 2013, y de sostenerlo la última temporada, cuando Abramovich pretendía un cambio debido a los resultados. Al buscar su nombre en Google, las principales fotos en las que ella aparece es cuando firma un contrato para el Chelsea. Y para esta temporada, su escuadra tiró la casa por la ventana si de fichajes se trata. Luego de la sanción que se le impuso al club de no fichar por una campaña, ahora se desataron. Han desembolsado 247 millones de euros en jugadores, armando un plantel de primer nivel para Frank Lampard.

De esos 247 millones, 80 fueron a las arcas del Bayer Leverkusen para contar con Kai Havertz, su inversión más alta. También adquirieron a Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech y su última contratación fue el arquero senegalés Edouard Mendy, pagando 24 millones de euros al Rennes francés. Según los datos de Transfermarkt, el club de Londres es el tercer elenco más valioso de la Premier: 903,28 millones de la moneda europea.

Uno de los grandes triunfos atribuibles a Granovskaia es el contrato que el Chelsea firmó con Nike en 2017, rompiendo todos los récords de la Premier: 60 millones de libras anuales (66 millones de euros) por 15 años, hasta 2032.