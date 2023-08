Mario Lepe dispara contra Patricio Rubio por su polémico gesto en el triunfo de la UC: “No se le puede pedir mucho a una persona que no tiene dos dedos de frente”

Este sábado Universidad Católica al fin pudo festejar. Los cruzados volvieron a las victorias en el Campeonato Nacional luego de imponerse por 2-1 a Ñublense en el Estadio Santa Laura, en un cotejo que estuvo marcado por la acción tanto dentro como fuera de la cancha.

Es que a la grave lesión de Eugenio Mena y a los incidentes en las tribunas del recinto, se sumó la polémica protagonizada por Patricio Rubio, delantero del elenco de Chillán.

En concreto, cuando se disputaba el minuto 108 del encuentro, el atacante de 34 años marcó el descuento de los visitantes mediante lanzamiento penal. Hasta ahí todo normal, hasta que el artillero levantó sus dedos índice y medio de la mano izquierda, gesto de un “dos” que provocó la ira de los aficionados de la Franja.

En ese sentido Mario Lepe -un histórico de la UC- no guardó silencio ante la provocación de Rubio. En diálogo con Bolavip Chile, uno de los grandes ídolos cruzados señaló que “no se le puede pedir mucho a una persona que no tiene dos dedos de frente. Estamos hablando que también tenemos que ir mejorando intelectualmente, porque este tipo de cosas hace que critiquen al futbolista y eso ha ido cambiando”.

Al respecto, el ex capitán de los estudiantiles agregó que “siempre nos falta que a las personas que tienen poca educación o que no han aprendido, porque Pato Rubio es una persona de edad y está entrando a su última etapa futbolística, si no ha aprendido nada, para adelante se le espera un futuro no formado”, disparó el otrora mediocampista.

Por último, Lepe manifestó que “yo digo que eso está mal, no puede ser y es falta de educación. Uno tiene que aprender de las cosas que ha hecho y de los errores de los demás. Falta mucha educación y tenemos que inculcarle eso a los más chicos”, concluyó.