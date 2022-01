Mario Salas celebra la permanencia: “A diferencia de Copiapó, nuestro foco estuvo en la cancha”

Más allá de lo polémico que fue todo el camino hacia la promoción, Huachipato logró la permanencia en Primera División superando a Deportes Copiapó. Aunque haya sido con decisiones de escritorio de por medio, Mario Salas cumplió con el objetivo de su retorno a Talcahuano: seguir en la máxima categoría.

“Estos partidos son tan especiales; las liguillas pasan a ser finales o clásicos. Más allá de cómo se juegue, lo importante es lograr el objetivo y se logró. Nunca dejamos de ser el equipo que queremos ser: mantener la pelota al piso, privilegiamos la posesión, tratamos de presionar en todos los sectores. Huachipato se atrevió y eso se alaba. De alguna forma se agradece a los jugadores. El tema emocional en estos partidos es imposible dejarlo afuera y los jugadores superaron un montón de cosas”, dijo el Comandante tras el encuentro de hoy.

Salas reconoció lo dura que fue la serie con los copiapinos: “El partido en Copiapó fue difícil, con un clima agresivo y violento, y los jugadores se sobreponen, lograron los seis puntos. Al final, la llave es claramente a favor de Huachipato”.

Ahora, para los sureños viene la planificación de la temporada 2022, la cual arrancarán visitando a Curicó Unido, en la primera fecha del campeonato. “Hay veces en que se critica de más. Empezamos a trabajar de antes para tener una base física para jugar en uno de los dos campeonatos (primera o segunda). Viene la conformación del plantel y planificar cómo se viene el año”, declaró el estratega.

En sus declaraciones post partido, Mario Salas no escapó de todo lo sucedido con el desenlace de la promoción y la salvación de su elenco, que había descendido al Ascenso 2022 por la tabla de posiciones. “Algo pasó para que Huachipato estuviera acá. Nosotros debiéramos haber descendido, no nos podemos olvidar. Hay que ser reflexivo y analítico. Todo lo que fue el año pasado nos sirve de aprendizaje para ser una mejor institución y ejercer nuestra pega en armonía. De todas esas cosas no nos podemos olvidar. Tenemos que analizar para llegar a un crecimiento de la institución”, manifestó.

“Para el jugador es difícil poder dormir, escucha cosas... Huachipato era el equipo que no se merecía esto, era el equipo a atacar. Nosotros nos enfocamos en esto (la cancha), donde se pueden cambiar las cosas. A diferencia de Copiapó, nuestro foco estuvo en la cancha. Si hay un mérito fue eso. Nos dieron la oportunidad y matamos dentro del campo. Más allá de lo que se diga, Huachipato es el claro ganador de esta liguilla. Muestra un equipo que quiso hacer las cosas bien”, selló el Comandante.