Mario Salas y posible “ayuda” a Colo Colo: “No me genera absolutamente nada”

Las vueltas del fútbol. Hoy la esperanza de muchos hinchas de Colo Colo para levantar la estrella 33 está puesta en Mario Salas. Si bien los albos dependen de sí mismos para ser campeones, una victoria o un empate de Huachipato este fin de semana dejaría al Cacique cerca de la vuelta olímpica.

Consultado sobre aquello, el actual DT acerero aseguró que “no me genera absolutamente nada, y no lo digo con un afán de soberbia. Nos importa lo que ocurre con Huachipato. Me preocupa y estoy pendiente de nuestros rivales, pero no me afecta nada lo que pueda pasar con Colo Colo o los otros clubes grandes del país”.

El Comandante añadió que “el foco y la atención está en nosotros, todo lo demás sería un gasto inútil de energía y preocuparse en vano por cosas que escapan a uno. Personalmente y lo digo de forma muy humilde, no me afecta en nada”.

Respecto a su rival del domingo, un equipo donde fue bicampeón, Mario Salas expresó que “nos sentimos capacitados para dar el golpe y estamos convencidos que podemos hacerlo. Tenemos las armas y herramientas para pararnos de igual a igual ante cualquier equipo y lo vamos a hacer. Estamos convencidos de nuestro poderío y conocemos nuestras debilidades. El objetivo es lograr el triunfo ante Católica que es realmente lo que nos sirve”.

Finalmente, siempre con opinión ante el momento social de Chile y de cara a la segunda vuelta presidencial, Mario Salas sentenció que “tengo mi tendencia y mi forma de pensar. Debemos tener un país más equitativo y con menos desigualdades, sólo espero el beneficio de todos los chilenos. En este país hay muchas carencias y esperamos que pueda equipararse aquello y convivir de otra forma. Esperamos que haya cambios y que sean los mejores para todos. Como decía Jesús, hay que vivir en amor”.